مقعد بعلبك – الهرمل يعقّد تفاهم التيار والحزب

لبنان

مقعد بعلبك – الهرمل يعقّد تفاهم التيار و"الحزب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-02-2026 | 01:45
تشير المعلومات إلى أنّ مسار التفاهم الانتخابي بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لا يزال عالقاً عند أكثر من نقطة خلاف، أبرزها في دائرة بعلبك – الهرمل، حيث يسعى "الحزب" إلى خوض معركة تهدف إلى إسقاط النائب أنطوان حبشي.
وبحسب المعطيات، يرفض رئيس "التيار" النائب  جبران باسيل ترشيح أي شخصية على المقعد الماروني في الدائرة، مفضّلاً الدفع بمرشح على المقعد الروم الكاثوليك، في خطوة يَعتبرها ضرورية لتجنّب أي حساسيات مع أبناء البلدات ذات الغالبية المسيحية ضمن نطاق الدائرة الانتخابية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24