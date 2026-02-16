مقعد بعلبك – الهرمل يعقّد تفاهم التيار والحزب

تشير المعلومات إلى أنّ مسار التفاهم الانتخابي بين " " و" " لا يزال عالقاً عند أكثر من نقطة خلاف، أبرزها في دائرة – الهرمل، حيث يسعى "الحزب" إلى خوض معركة تهدف إلى إسقاط النائب أنطوان حبشي.وبحسب المعطيات، يرفض رئيس " " النائب ترشيح أي شخصية على المقعد في الدائرة، مفضّلاً الدفع بمرشح على المقعد الروم الكاثوليك، في خطوة يَعتبرها ضرورية لتجنّب أي حساسيات مع أبناء البلدات ذات الغالبية ضمن نطاق الدائرة .