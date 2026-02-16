تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استطلاع يكشف.. من الأكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل السوريون أم اللبنانيون؟

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:00
A-
A+
استطلاع يكشف.. من الأكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل السوريون أم اللبنانيون؟
استطلاع يكشف.. من الأكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل السوريون أم اللبنانيون؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهر استطلاع دولي حديث تبايناً كبيراً بين وجهات نظر السوريين واللبنانيين بشأن التطبيع مع إسرائيل، إذ كان التأييد لدى السوريين أعلى بكثير مقارنة باللبنانيين، خصوصاً في حال التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وتستند هذه النتائج إلى تقرير نشره موقع "نيويورك بوست"، مستنداً إلى استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" بتكليف من "مجلس أميركا الآمنة".

وبحسب الاستطلاع، أيّد 47% من السوريين التطبيع مع إسرائيل بعد التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مقابل 13% يعارضون ذلك، بينما أبدى 40% تردداً ولم يحسموا موقفهم. 

كما رأى 59% من المشاركين في سوريا أن السلام مع إسرائيل ممكن في المستقبل، مقابل 14% قالوا إنه غير محتمل، فيما اختار البقية الحياد.

وأظهرت النتائج أن الموقف السوري لا يقتصر فقط على مسألة التطبيع، بل يشمل نظرة أوسع للعلاقات الإقليمية، إذ قال 52% من السوريين إن حزب الله يضرّ بأمن لبنان، بينما عبّر 70% عن رأي سلبي تجاه تأثير الحزب داخل سوريا.

 في المقابل، كان لدى 11% فقط من السوريين نظرة إيجابية تجاه حزب الله، في حين أن أكثر من ثلث المشاركين لم يعطوا رأياً محدداً. وتعكس هذه الأرقام، بحسب "يوغوف"، تغيّراً في اتجاهات الرأي العام تجاه أدوار القوى الإقليمية المرتبطة بإيران.

الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن نظرة السوريين للدور الأميركي أصبحت أكثر إيجابية، إذ عبّر 65% عن تأييدهم لانخراط واشنطن في بلدهم، مقابل 12% فقط أبدوا موقفاً سلبياً. كما منح 69% تقييماً جيداً لأداء الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، مقابل 12% وصفوا أداءه بـ "السيئ"، و19% لم يحددوا رأيهم. 

وأُجري الاستطلاع بين 8 و15 يناير وشمل 260 سورياً فوق سن 18 عاماً، بهامش خطأ يبلغ نحو 5 نقاط مئوية.

آراء اللبنانيين
أما في لبنان، فقد أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً، حيث بيّن الاستطلاع المماثل أن نحو ربع اللبنانيين فقط يؤيدون التطبيع مع إسرائيل في حال حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بسوريا.

ومع ذلك، قال 40% إن السلام بين لبنان وإسرائيل ممكن في المستقبل، مقابل 24% اعتبروه غير ممكن، فيما بقيت نسبة أخرى من المشاركين على الحياد.

وأظهر الاستطلاع في لبنان أيضاً أن 63% يؤيدون الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، مقابل 9% يعارضون ذلك، بينما لم يحسم الباقون موقفهم. 

كما بيّنت النتائج أن صورة الولايات المتحدة لدى اللبنانيين أكثر سلبية من سوريا، حيث عبّر 39% عن رأي سلبي مقابل 27% رأي إيجابي، ونحو ثلث المشاركين قالوا إنهم بلا موقف واضح. 

وتشير نتائج الاستطلاعين إلى أن ملف التطبيع والسلام مع إسرائيل لا يزال محل نقاش داخلي في البلدين، مع وجود شريحة مترددة كبيرة، ما يعني أن المواقف ليست ثابتة وقد تتغير بحسب تطورات الملف الفلسطيني ومسار الأوضاع الإقليمية. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأثر الوظائف بالذكاء الاصطناعي.. استطلاع يكشف من هم "الأكثر قلقا"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إستطلاع رأي جديد في لبنان.. إليكم ما قيلَ عن "التطبيع مع إسرائيل"!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وسوريا نجحتا في حل أكثر من 90 بالمئة من الخلافات بينهما
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتبر حاليا الملف اللبناني أكثر إلحاحا من الملف الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الفلسطينية

الإسرائيلي

الاستطلاع

المستقبل

حزب الله

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2026-02-16
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16
Lebanon24
08:33 | 2026-02-16
Lebanon24
08:32 | 2026-02-16
Lebanon24
08:31 | 2026-02-16
Lebanon24
08:29 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24