استطلاع يكشف.. من الأكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل السوريون أم اللبنانيون؟

أظهر استطلاع دولي حديث تبايناً كبيراً بين وجهات نظر السوريين واللبنانيين بشأن التطبيع مع ، إذ كان التأييد لدى السوريين أعلى بكثير مقارنة باللبنانيين، خصوصاً في حال التوصل إلى حل للقضية .



وتستند هذه النتائج إلى تقرير نشره موقع " بوست"، مستنداً إلى استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" بتكليف من "مجلس أميركا الآمنة".



وبحسب ، أيّد 47% من السوريين التطبيع مع إسرائيل بعد التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مقابل 13% يعارضون ذلك، بينما أبدى 40% تردداً ولم يحسموا موقفهم.



كما رأى 59% من المشاركين في أن السلام مع إسرائيل ممكن في ، مقابل 14% قالوا إنه غير محتمل، فيما اختار البقية الحياد.



وأظهرت النتائج أن الموقف السوري لا يقتصر فقط على مسألة التطبيع، بل يشمل نظرة أوسع للعلاقات الإقليمية، إذ قال 52% من السوريين إن يضرّ بأمن ، بينما عبّر 70% عن رأي سلبي تجاه تأثير الحزب داخل سوريا.



في المقابل، كان لدى 11% فقط من السوريين نظرة إيجابية تجاه حزب الله، في حين أن أكثر من ثلث المشاركين لم يعطوا رأياً محدداً. وتعكس هذه الأرقام، بحسب "يوغوف"، تغيّراً في اتجاهات الرأي العام تجاه أدوار القوى الإقليمية المرتبطة بإيران.



الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن نظرة السوريين للدور الأميركي أصبحت أكثر إيجابية، إذ عبّر 65% عن تأييدهم لانخراط في بلدهم، مقابل 12% فقط أبدوا موقفاً سلبياً. كما منح 69% تقييماً جيداً لأداء الرئيس السوري الجديد أحمد ، مقابل 12% وصفوا أداءه بـ "السيئ"، و19% لم يحددوا رأيهم.



وأُجري الاستطلاع بين 8 و15 يناير وشمل 260 سورياً فوق سن 18 عاماً، بهامش خطأ يبلغ نحو 5 نقاط مئوية.



آراء اللبنانيين

أما في لبنان، فقد أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً، حيث بيّن الاستطلاع المماثل أن نحو ربع اللبنانيين فقط يؤيدون التطبيع مع إسرائيل في حال حل النزاع الفلسطيني ، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بسوريا.



ومع ذلك، قال 40% إن السلام بين لبنان وإسرائيل ممكن في المستقبل، مقابل 24% اعتبروه غير ممكن، فيما بقيت نسبة أخرى من المشاركين على الحياد.



وأظهر الاستطلاع في لبنان أيضاً أن 63% يؤيدون الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، مقابل 9% يعارضون ذلك، بينما لم يحسم الباقون موقفهم.



كما بيّنت النتائج أن صورة لدى اللبنانيين أكثر سلبية من سوريا، حيث عبّر 39% عن رأي سلبي مقابل 27% رأي إيجابي، ونحو ثلث المشاركين قالوا إنهم بلا موقف واضح.



وتشير نتائج الاستطلاعين إلى أن ملف التطبيع والسلام مع إسرائيل لا يزال محل نقاش داخلي في البلدين، مع وجود شريحة مترددة كبيرة، ما يعني أن المواقف ليست ثابتة وقد تتغير بحسب تطورات الملف الفلسطيني ومسار الأوضاع الإقليمية. (آرم نيوز)

