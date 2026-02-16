تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بوعاصي لبري: انها الهرطقة القانونية بعينها

Lebanon 24
16-02-2026 | 03:41
بوعاصي لبري: انها الهرطقة القانونية بعينها
 كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على منصة "إكس": مُلزِم ونصّ يا دولة الرئيس برّي .لا  إله وبسّ، عن سابق تصوّر وتصميم للتضليل، هي الهرطقة القانونية بعينها دولتك.  المادة ١٤ من قانون تنظيم وزارة العدل ١٥١/٨٣
‎• المادة 14

إن الادارة غير ملزمة بالرأي (رأي هيئة التشريع والإستشارات)، الا ان مخالفتها له يجب ان تحصل بقرار معلل تُبلغ صورة عنه الى وزارة العدل. في هذه الحالة الإدارة طالبة الاستشارة هي وزارة الداخلية. ما فيك انت وجماعتك تقولو "غير ملزِم وبس". ما فيك. انت رئيس مجلس النواب المشرِّع الملتزم تطبيق القوانين.  بيت قصيدكم الواضح الفاضح اتى من النائب حسين الحاج حسن الذي قال "تصويت المغتربين ل ١٢٨ نائباً يمنعنا من تكبير كتلتنا مع حلفائنا". حجة الانتقاص من التمثيل الشيعي سقطت، فالهدف الفعلي هو تكبير كتلة حزب الله من غير الشيعة على حساب اقتراع المغتربين. هيك وُضحِت للمقيمين وللمغتربين".
