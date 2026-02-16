بوعاصي لبري: انها الهرطقة القانونية بعينها

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عاصي على منصة "إكس": مُلزِم ونصّ يا برّي .لا إله وبسّ، عن سابق تصوّر وتصميم للتضليل، هي الهرطقة القانونية بعينها دولتك. المادة ١٤ من قانون تنظيم ١٥١/٨٣

‎• المادة 14



إن الادارة غير ملزمة بالرأي (رأي هيئة التشريع والإستشارات)، الا ان مخالفتها له يجب ان تحصل بقرار معلل تُبلغ صورة عنه الى وزارة العدل. في هذه الحالة الإدارة طالبة الاستشارة هي . ما فيك انت وجماعتك تقولو "غير ملزِم وبس". ما فيك. انت رئيس مجلس النواب المشرِّع الملتزم تطبيق القوانين. بيت قصيدكم الواضح الفاضح اتى من النائب الذي قال "تصويت المغتربين ل ١٢٨ نائباً يمنعنا من تكبير كتلتنا مع حلفائنا". حجة الانتقاص من التمثيل سقطت، فالهدف الفعلي هو تكبير كتلة من غير الشيعة على حساب اقتراع المغتربين. هيك وُضحِت للمقيمين وللمغتربين".

