لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الطقس الدافئ لن يستمر طويلاً.. الامطار تعود في هذا الوقت
Lebanon 24
16-02-2026
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسيطر كتل هوائية دافئة على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها حتى صباح يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع الرطوبة فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة واشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز يوم الاربعاء ال٩٠ كلم/س خاصة شمال البلاد .
ويكون الجو غداً غائم اجزئياً الى غائم و رياح ناشطة تلامس ٥٥ كلم /س وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد مع انخفاض بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة. تتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها مع احتمال تشكل خلايا رعدية كما يتكون الضباب على المرتفعات .
الأربعاء:
غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة لتتجاوز سرعتها ال٩٠ كلم/س في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال٣ امتار وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة احياناً خاصة شمال البلاد مع برق ورعد و احتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق .تخف حدة الامطار خلال الليل ويتحسن الطقس تدريجياً مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات
الخميس:
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
