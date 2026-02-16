تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
-2
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
233 محضرًا.. "كهرباء لبنان" تواصل نزع التعديات عن الشبكة في المناطق
Lebanon 24
16-02-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مؤسسة "
كهرباء لبنان
" أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف
القضاء
المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 10 شباط الحالي ولغاية 12منه، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:
- دائرة
بيروت
: 25 محضراً
- دائرة الشياح: 29 محضراً
- دائرة
صيدا
: 33 محضراً
- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 86 محضراً
- دائرة شتوره: 8 محاضر
- دائرة
رياق
: 6 محاضر
- دائرة جب جنين: 8 محاضر
- دائرة بعبدات : محضر واحد
- دائرة برقايل (الشمال): 24 محضراً
- دائرة
زغرتا
: 13 محضرا
المجموع: 233 محضراً
وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 233 محضراً، تأكيداً لالتزام
مؤسسة كهرباء لبنان
حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي،
كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
366 محضراً خلال أسبوع.. "كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات عن الشبكة
Lebanon 24
366 محضراً خلال أسبوع.. "كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات عن الشبكة
16/02/2026 15:51:29
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات
Lebanon 24
في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات
16/02/2026 15:51:29
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء لبنان تستكمل حملتها في نزع التعديات...وهذه ابرز المناطق المخالفة
Lebanon 24
كهرباء لبنان تستكمل حملتها في نزع التعديات...وهذه ابرز المناطق المخالفة
16/02/2026 15:51:29
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء لبنان "تنتفض" على التعديات.. إليكم عدد المحاضر وتوزيعها على المناطق
Lebanon 24
كهرباء لبنان "تنتفض" على التعديات.. إليكم عدد المحاضر وتوزيعها على المناطق
16/02/2026 15:51:29
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة كهرباء لبنان
كهرباء لبنان
القضاء
التزام
بيروت
الشمال
لبنان
بعبدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم
Lebanon 24
الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم
08:50 | 2026-02-16
16/02/2026 08:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن الانتخابات.. هكذا علّق وزير الداخلية
Lebanon 24
بعد قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن الانتخابات.. هكذا علّق وزير الداخلية
08:45 | 2026-02-16
16/02/2026 08:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
Lebanon 24
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
08:40 | 2026-02-16
16/02/2026 08:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل
08:33 | 2026-02-16
16/02/2026 08:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
08:32 | 2026-02-16
16/02/2026 08:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
10:00 | 2026-02-15
15/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
09:00 | 2026-02-15
15/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أم كامل" تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ "ينخر" الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
Lebanon 24
"أم كامل" تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ "ينخر" الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
13:00 | 2026-02-15
15/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:50 | 2026-02-16
الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم
08:45 | 2026-02-16
بعد قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن الانتخابات.. هكذا علّق وزير الداخلية
08:40 | 2026-02-16
بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري
08:33 | 2026-02-16
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل
08:32 | 2026-02-16
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
08:31 | 2026-02-16
دريان: قضية الموقوفين من أولوياتي
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 15:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24