233 محضرًا.. "كهرباء لبنان" تواصل نزع التعديات عن الشبكة في المناطق

أعلنت مؤسسة " " أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 10 شباط الحالي ولغاية 12منه، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:



- دائرة : 25 محضراً



- دائرة الشياح: 29 محضراً



- دائرة : 33 محضراً



- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 86 محضراً



- دائرة شتوره: 8 محاضر



- دائرة : 6 محاضر



- دائرة جب جنين: 8 محاضر



- دائرة بعبدات : محضر واحد



- دائرة برقايل (الشمال): 24 محضراً



- دائرة : 13 محضرا



المجموع: 233 محضراً



وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 233 محضراً، تأكيداً لالتزام حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي،



كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية.



