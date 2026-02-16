تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية زغرتا - اهدن تابعت اضرار العاصفة الثلجية على الاشجار

Lebanon 24
16-02-2026 | 04:43
A-
A+
بلدية زغرتا - اهدن تابعت اضرار العاصفة الثلجية على الاشجار
بلدية زغرتا - اهدن تابعت اضرار العاصفة الثلجية على الاشجار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 بدأت فرق الصيانة في بلدية زغرتا - اهدن بتشحيل أشجار الدلب العتيقة  في ساحة الميدان اهدن والتي تعرضت من جراء العاصفة الى تحطيم بعض الاغصان.


كما واكبت اللجنة الزراعية في البلدية ورشة التشحيل التي بدأت اليوم مع توقف العاصفة ، لتأتي هذه الخطوة متأنية حفاظاً على الارث الشجري الجميل ورمزيته على ساحة الميدان - اهدن.



من جهة ثانية سترفع اللجنة الزراعية في البلدية كتابا الى وزارة الزراعة تشرح فيه الخسائر في الاشجار المختلفة نتيجة الطقس العاصف، وتطلب فيه كشفاً ميدانياً علمياً لمعرفة سبل معالجة هذا الارث الشجري وعدم تكرار ما حصل.

كما قامت بلدية زغرتا - اهدن بأقفال ساحة الميدان بعد أن عاينت شقوقاً وثقوباً في أشجار الدلب المعمرة ونتيجة أرتفاعها حضرت اليوم الاثنين  "فرق الصيانة مع  السلة " لرفع الاغصان اليابسة المهددة بالسقوط حفاظاً على سلامة المارين ورواد اهدن في هذا الموسم .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية زغرتا - اهدن افتتحت مهرجان "ساحة العيد"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تزيل أضرار العاصفة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عدّاد قتلى العاصفة الثلجية في أميركا إلى ارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي: 29 قتيلا جراء العاصفة الثلجية في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الزراعية

وزارة الزراعة

العاصفة

الماري

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2026-02-16
Lebanon24
08:45 | 2026-02-16
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16
Lebanon24
08:33 | 2026-02-16
Lebanon24
08:32 | 2026-02-16
Lebanon24
08:31 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24