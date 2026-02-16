بلدية زغرتا - اهدن تابعت اضرار العاصفة الثلجية على الاشجار

بدأت فرق الصيانة في بلدية - اهدن بتشحيل أشجار الدلب العتيقة في ساحة الميدان اهدن والتي تعرضت من جراء الى تحطيم بعض الاغصان.





كما واكبت في البلدية ورشة التشحيل التي بدأت اليوم مع توقف العاصفة ، لتأتي هذه الخطوة متأنية حفاظاً على الارث الشجري الجميل ورمزيته على ساحة الميدان - اهدن.







من جهة ثانية سترفع اللجنة الزراعية في البلدية كتابا الى تشرح فيه الخسائر في الاشجار المختلفة نتيجة الطقس العاصف، وتطلب فيه كشفاً ميدانياً علمياً لمعرفة سبل معالجة هذا الارث الشجري وعدم تكرار ما حصل.



كما قامت بلدية زغرتا - اهدن بأقفال ساحة الميدان بعد أن عاينت شقوقاً وثقوباً في أشجار الدلب المعمرة ونتيجة أرتفاعها حضرت اليوم الاثنين "فرق الصيانة مع السلة " لرفع الاغصان اليابسة المهددة بالسقوط حفاظاً على سلامة المارين ورواد اهدن في هذا الموسم .