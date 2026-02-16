سائق حافلة مدرسية يفقد السيطرة عليها في كفررمان.. وهذا ما حصل!

نجت منطقة دوار كفررمان في مجدداً من كارثة كادت أن تقع، بعدما فقد سائق حافلة مدرسية السيطرة عليها أثناء نزوله من المسرب الجنوبي باتجاه الدوار، نتيجة خلل في المكابح.



وحاول السائق حاول الاصطدام بالسيارات والمارة، فجنح بالحافلة نحو الحاجز الإسمنتي قبل أن تستقر داخل الحديقة الدائرية في وسط الدوار. وكانت الحافلة تقل طلاباً متوجهين إلى جامعات .





وقد أسفر الحادث عن تضرر أربع سيارات، من دون تسجيل أي إصابات بين الطلاب أو المدنيين، وفق المعطيات الأولية.





وعلى الفور، حضرت دورية من قوى الأمن وعملت على تنظيم ازدحام السير الخانق الذي شهدته المنطقة اثر الحادث. (الوكالة الوطنية)