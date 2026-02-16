تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحريري استقبل سفراء وارسلان... موسى: الوضع في لبنان يتطلب من "المستقبل" تحركاً قوياً وفعّالاً

Lebanon 24
16-02-2026 | 04:53
الحريري استقبل سفراء وارسلان... موسى: الوضع في لبنان يتطلب من المستقبل تحركاً قوياً وفعّالاً
الحريري استقبل سفراء وارسلان... موسى: الوضع في لبنان يتطلب من المستقبل تحركاً قوياً وفعّالاً photos 0
استقبل الرئيس سعد الحريري صباح اليوم في "بيت الوسط" السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود.



بعد اللقاء، قال موسى: "كانت مقابلة جيدة للغاية مع دولة الرئيس سعد الحريري، حيث قدمت له تعازي في الذكرى الـ21 لاغتيال الشهيد رفيق الحريري، كما تحدثنا في أمور كثيرة، ولا سيما الواقع اللبناني. وقد استمعت منه إلى أفكار إيجابية للغاية، وشعرت أنه مختلف ومقبل، وهذا أمر يشجعنا، فنحن نعلم أن الرئيس الحريري وتيار المستقبل هما عنصران أساسيان في التركيبة السياسية اللبنانية، وانخراطه في الحياة السياسية أمر في غاية الأهمية".



وأضاف: "كانت فرصة للاستماع منه إلى أفكاره، وكيف يرى المستقبل، كسعد الحريري وتيار المستقبل، وأيضا مستقبل الحياة السياسية في لبنان. فكان لقاء جيدا للغاية، ونرجو أن نشهد في الفترة المقبلة بوادر ومؤشرات على ما استمعت إليه اليوم من دولته".



سئل: هل لمستم من الرئيس الحريري نية للبقاء في لبنان وعودته عن قرار الاعتكاف؟



أجاب: " في الحقيقة، موقفنا نحن كدولة مصر، أننا نرى في دولة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل مكونا أساسيا ورئيسيا في الساحة السياسية اللبنانية، وانخراطه يأتي بنتائج ايجابية دائما، لكن ماذا سيفعل هو في الفترة المقبلة؟ فإني أترك هذا الأمر له أن يحدده هو. أما من جهتي، أستطيع أن أقول أنني استمعت إلى تقييم جديد وإيجابي ومختلف عما استمعت إليه من دولته في الزيارات السابقة، وهذا ما أعطاني هذا الشعور الإيجابي"..



اضاف:"بتقديري الشخصي، هناك رغبة للعمل والتحرك، أما كيف سيتم هذا الانخراط، فهذا أمر يعود إلى دولة رئيس الحريري وتيار المستقبل، وهما سيكشفان عنه في الفترة المقبلة مع حلول الانتخابات. والرئيس الحريري في كلمته الأخيرة، تحدث عن أنه دعونا نرى موعد الانتخابات، ومن ثم نقرر ماذا نفعل. هذا هو الجو العام، وأعتقد أن هذا الأمر يشي بأن هناك رغبة في العمل. الوضع في لبنان يحتاج من تيار المستقبل أن يعمل وبقوة، وأعتقد أن هذا الأمر هو في ذهن الرئيس الحريري ومن يعملون معه. بالتأكيد السيدة بهية الحريري لديها أيضا دور في غاية الأهمية، وكل هذه الأمور تؤشر إلى أن المقبل سيكون ملموسا وأفضل إن شاء الله.



السفير البرازيلي



كما استقبل الرئيس الحريري سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا وعرض معه آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.



السفير الكندي



كذلك استقبل السفير الكندي في لبنان غريغوري غاليغان وعرض معه الأوضاع العام والعلاقات بين البلدين.



السفير الهولندي



كما استقبل الرئيس الحريري السفير الهولندي في لبنان فرانك مولان وعرض معه العلاقات بين البلدين والأوضاع المحلية.



أرسلان



كذلك التقى الرئيس الحريري رئيس الحزب" الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان الذي قال على الأثر: "في البداية، كان لا بد من زيارة الأخ والصديق دولة الرئيس سعد الحريري، بعد الغياب الطويل والفراغ والذي حصل على مستوى الساحة السياسية في لبنان، وقد شكرته على تكليف وإرسال السيدة بهية الحريري لحضور مأتم شقيقتي نجوى قبل أسبوعين. وقد كانت مناسبة بحثنا فيها الوضع العام وانعكاسه على وضع الإقليمي والداخلي في البلد. وإن شاء الله تذهب الأمور إلى مزيد من الفعالية والاستقرار، وتنعكس هذه الفعالية على الاستقرار في البلد".



سئل: برأيك، ما هو مصير الانتخابات النيابية بعد رأي هيئة الاستشارات والتشريع الذي أتى لصالح انتخاب المغتربين لصالح الـ128 نائبا؟



أجاب: " من يقول لك أعرف قل له لا تعرف شيئا. نحن نعيش مع الأسف الشديد في بلد كنا نقول في الماضي عنه أننا نعيش فيه يوما بيوم، الآن بتنا نقول أننا نعيش ساعة بساعة. هذا أمر مؤسف، لكنه أكبر دليل على الانقسام اللبناني الذي أصبح عموديا، ويشكل عبئا وخطرا على أي استحققاق، وحتى على وحدة البلد ومصيره. مع الأسف، ليقل لي أحد على ماذا نحن متفقون في هذا البلد، في موضوع الانتخابات أو غيره".
