"التيار": ما يُتداول بشأن رأي هيئة التشريع هرطقة دستورية وقانونية

صدر عن " " البيان التالي: "ما يتم تداوله حول رأي والإستشارات، هو هرطقة دستورية وقانونية ولا يجوز التوقف عنده. فالقانون نافذ، والمهل فُتحت، والترشيحات بدأت، وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالاجراءات اللازمة للاتاحة بالترشح من الخارج، والتيار الوطني الحر سيبدأ تقديم مرشحين له من الخارج. وكل ما هو تقصير حكومي وإداري فاضح وتتحمل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الإنتخابية شرعيتها القانونية".

