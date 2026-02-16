بعد فقدانه... العثور على جثة "أبو شادي" في مجرى النهر الكبير

انتهت أعمال البحث التي استمرت منذ ليل أمس داخل مجرى النهر الكبير في محلة ميلة - الدبوسية، بالعثور على جثة الشاب ماهر الملقب بـ" "، داخل النهر في بلدة الشيخ ، وذلك بعد فقدان أثره أثناء محاولته عبور النهر.

