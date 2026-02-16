مصلحة الليطاني: إنطلاق الأعمال الميدانية لمشروع تشجير ضفاف النهر

اعلنت في بيان، انه في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة وتحسين المشهد الطبيعي على طول ، انطلقت اليوم الأعمال الميدانية لمشروع تشجير ضفاف النهر، إيذانًا ببدء التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقية. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة علمية تم إعدادها بهدف تعزيز الغطاء النباتي، الحدّ من التلوث والانجراف، وتثبيت التربة بما يساهم في دعم التنوع البيولوجي واستعادة التوازن البيئي في حوض ، انسجامًا مع دورها في حماية الموارد المائية وتنمية المناطق الريفية.







و اشارت، الى ان الأعمال شملت المرحلة الممتدة من جسر شمالًا باتجاه بلدة حوش الحريمة، وجنوبًا باتجاه بلدة القرعون، بالتنسيق مع البلديات المعنية واتحاد البلديات. وأُطلقت في حضور رئيس بلدية غزة محمد مجدوب، ممثل المصلحة يونس، ممثل جمعية الأفضل، ومتطوعين من ، حيث شددت الكلمات الافتتاحية على "أهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي لإعادة الحياة إلى شريان نهر الليطاني.







وقد باشرت الفرق الفنية التابعة لمصلحة التجهيز الريفي أعمال التحضير والتبويج والزراعة باستخدام الآليات التي وفّرتها المصلحة، على أن يتم في هذه المرحلة غرس نحو 270 شجرة جوز بلدي ملائمة لبيئة المنطقة، مع اعتماد مسافة خمسة أمتار بين الأشجار، فيما من المتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للأشجار المزروعة نحو خمسة آلاف شجرة لاستكمال كامل المسافة المحددة على الضفتين.







وختمت:"يشكّل هذا المشروع خطوة عملية نحو ترسيخ الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأهلي في حماية الموارد الطبيعية، وتجسيدًا فعليًا لالتزام الطرفين تنفيذ خطة مستدامة تعيد لنهر الليطاني دوره البيئي والحيوي".

