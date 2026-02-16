في الكورة.. حريق يلتهم جزءًا كبيرًا من مستودع

اندلع حريق داخل مستودع للأدوات المنزلية في محلة – ، مما أدى إلى احتراق جزءٍ كبير من المستودع في وقتٍ لا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن.





وقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان فور وقوع الحادث بمؤازرة والعمل جاري على إخماد النيران والسيطرة عليها وسط إجراءات احترازية لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.



