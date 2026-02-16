تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عقيص: قراري بعدم الترشّح مجدداً الى الانتخابات إتخذته منذ وقت طويل وهو شخصيّ

Lebanon 24
16-02-2026 | 06:39
A-
A+
عقيص: قراري بعدم الترشّح مجدداً الى الانتخابات إتخذته منذ وقت طويل وهو شخصيّ
عقيص: قراري بعدم الترشّح مجدداً الى الانتخابات إتخذته منذ وقت طويل وهو شخصيّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر برنامج "الجمهورية القوية" من "لبنان الحرّ" أنّ "الحكومة لم تعد مستعجلة كالسابق على مسألة حصر السلاح في شمال الليطاني، وهي ذاهبة أكثر للاستماع الى خطة دون تحديد مهلة زمنية، واليوم صار هناك مصطلح جديد يتكلّمون عنه إسمه: إحتواء السلاح".



وقال: "تقديرنا كحزب قوات لبنانية أنّ خطأ كبيراً ترتكبه الحكومة اذا أعطت إشاراتٍ بأنها ماطلت في عملية تسلّم السلاح، وكما يبدو فإنّ هناك تخفيفا للاندفاعة على الأرض مقابل تفعيل لجنة الميكانيزم التي تضع جدولاً زمنياً لاجتماعاتها".



وأشار الى أنّ " الضغط الأميركي على إيران لا يزال مستمراً، وكذلك الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، ومن الخطأ أن تعتقد الحكومة أنها تستطيع الاستفادة من الوقت المستقطع المتمثّل بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية لكي تماطل في ملفّ نزع السلاح غير الشرعي.



 وتابع: "يبدو أنّ حزب الله واضح وحاسم في موقفه بأنه لا يريد إعطاء الورقة القوية الوحيدة الباقية في يده وفي يد إيران ، وهي تسليم السلاح في شمال الليطاني"،  لافتا الى ان هناك مسارين حالياً: مسار الحرب الذي تريده إسرائيل، ومسار المفاوضات والدبلوماسية الذي تنتهجه واشنطن".



واضاف: "حزب الله لم يدعنا نشعر في أيّ مرّة أنّه مهتمّ بلبنان وشعبه ومصالحه، وإذا كنا ننتظر منه موقفاً مغايراً فنحن واهمون جداً كونه لم يعطنا أي إشارة من هذا القبيل. وفي هذه الفترة تحديداً نلاحظ نفسية الحزب من خلال خطابات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ومواقف نوابه، وهذا السلوك العام غير مطمئن، ونحن كنا ضدّه وسنبقى".



وأكد عقيص أنّ "ممارسات الرئيس نبيه بري وإدارته لمجلس النواب لا تركبان على قوس قزح، ونحن طالبنا ولا نزال نطالب هيئة مكتب المجلس بأن تمارس معنا ضغطاً على برّي لإقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية"، وقال: "هناك إرادة لبنانية واغترابية وشعبية جامعة لمنح الحقّ للمغتربين بالإقتراع في أماكن تواجدهم في الخارج، يقابلها تعنّت شخص واحد هو الرئيس بري، وأنا أقول له في هذا السياق إنه ليس أنتَ وليس من إختصاصك وصلاحياتك أنّ تقيّم عمل القاضي، ثمّ تقول إنّ هناك جهاتٍ مارست ضغوطاً وتدخّلت لصدور قرار هيئة الإستشارات والقوانين".



ولفت  الى أنّ "برّي يصادر حقوق 67 نائباً وارادتهم، وهو اليوم يطيح بقرار قضائي واستشارة قضائية، وأدعو النائب جبران باسيل الى أن يضغط معنا على رئيس مجلس النواب لكي يفتح أبواب المجلس أمام إقرار التعديلات على قانون الانتخابات النيابية"، وأوضح أنّ "القوات اللبنانية" مارست احسن سلوك سياسي لكي تعطي الفرصة السانحة للمرشّحين الجدد أو النواب الحاليين الذين سيكملون المسيرة للتحرك باكراً على الأرض وعقد اللقاءات والاجتماعات مع القاعدة القواتية المتواجدة في كلّ المحافظات والأقضية والمنتشرة بكثافة خارج لبنان".



وختم : "قراري بعدم الترشّح مجدداً الى الانتخابات إتخذته منذ وقت طويل وهو شخصيّ، وقد أعلنتُ مراراً وتكراراً بالصوت والصورة بأنني لن اترشح إلا لدورتَين إثنتين لأسباب شخصية وانطلاقاً من قناعتي بمبدأ تداول السلطة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عقيص: أعلن عزوفي عن الترشح إلى الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لن أسمح لنفسي بالترشح للانتخابات ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون من بكركي: القرار اتّخذ بشأن سحب السلاح وشبح الحرب بات بعيداً والإنتخابات في وقتها
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران باسيل

الإيرانية

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2026-02-16
Lebanon24
08:45 | 2026-02-16
Lebanon24
08:40 | 2026-02-16
Lebanon24
08:33 | 2026-02-16
Lebanon24
08:32 | 2026-02-16
Lebanon24
08:31 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24