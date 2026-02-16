لقاء لبناني - فرنسي في وزارة المالية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات

استقبل ياسين جابر المستشار الاقتصادي والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية جاك دو لا جوجي، في زيارة عمل حيث عقد اجتماع حضره رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي فرانسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني والمستشار المالي في السفارة الفرنسية فينسان دو دري، إلى جانب مدير المالية العامة معراوي، والمستشارين سمير حمود وزينة وكلودين كركي والخبير من الخزانة الفرنسية عبدنور براهمي والخبير الفني الدولي أدريان هارتمان.



ويأتي الاجتماع كجزء من متابعة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواكبة التطورات مع المؤسسات الدولية.



ركز الاجتماع على البحث في مستجدات مسار التعاون مع ، ولا سيما متطلبات المرحلة الانتقالية من اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) إلى برنامج رسمي.



كما وتناول ضرورة الإسراع في إقرار «قانون الفجوة» باعتباره المدخل التشريعي الوحيد اللازم للانتقال إلى البرنامج، بعد أن تم اختصار الشروط السابقة في إطار قانوني واحد جامع. وتم التأكيد خلال على أن إقرار هذا القانون يشكّل البوابة الحاسمة لتحويل المسار من مشاورات تقنية إلى اتفاق تمويلي فعلي.



كما تم التطرق إلى مسألة آلية التسديد، حيث تم التشديد على أهمية توضيح الإطار التنفيذي بشكل دقيق، سواء لجهة اعتماد السقف على أساس كل حساب مصرفي أو ضمن مقاربة أكثر مرونة، بما يضمن العدالة والشفافية وسلاسة التطبيق فور إقرار القانون.



وقد أكد الوزير جابر "ضرورة حسم النقاط العالقة وتوحيد المقاربة داخل ، بما يمكّن مشروع القانون من الدفع نحو الإقرار ، وضمان جاهزية تنفيذية كاملة ومتوازنة تعزز الثقة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي"، مشدداً على أهمية مواصلة جهود تعبئة الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب معالجة ملف المعاشات ضمن رؤية مالية متكاملة توازن بين الاستدامة المالية والاعتبارات الاجتماعية".



السيناتور سلوتكين



بعده استقبل الوزير جابر السناتور اليسا سلوتكين والسفير الاميركي في ميشال عيسى ووفدا ضم مستشارة الأمن القومي للسيناتور سلوتكين جوي لي والقائم بالاعمال بالانابة ونائب رئيس البعثة ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية جيمس اوميليا ونائب مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية ماثيو توتيلو، بحيث تم استعراض الاوضاع العامة.

