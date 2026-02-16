سرقة تُثير حالة من الغضب... ما حصل خلال فترة الليل غير مسبوق

أفادت مندوبة " "، أنّ عصابة سرقت خلال الليل، حوالي 25 دراجة ناريّة من مناطق ضهر المغر والقبة وحارة البرانية في .

وقد أدّت السرقات إلى حالة من الغضب في صفوف السكان، وسط المطالبة بضبط الوضع الأمنيّ.