المجلس القاري في أوقيانيا ينتخب الحاج رئيساً وبرّو أميناً عاماً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

عقد المجلس القاري في أوقيانيا للجامعة الثقافية في العالم اجتماعاً خُصِّص لانتخاب رئيسٍ جديد للمجلس، خلفاً للرئيس السابق ، الذي كان قد انتُخب رئيساً عالمياً للجامعة.







وحضر الاجتماع الدكتور قسطنطين، بمشاركة أغلبية القاري، حيث جرى في ختامه انتخاب المهندس الحاج رئيساً للمجلس القاري في أوقيانيا بالتزكية.







وعقب انتخابه، تولّى الحاج رئاسة الجلسة، وألقى كلمة شكر فيها أعضاء المجلس على ثقتهم، مثمّناً الجهود والإنجازات التي تحققت خلال ولاية الدكتور قسطنطين في رئاسة المجلس القاري، ومتمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس عالمي للجامعة. كما أكد " استمرار التعاون والتكامل بين المجلس القاري والرئاسة العالمية، بهدف تطوير العمل الاغترابي وتعزيز جسور التواصل بين الانتشار والوطن الأم، والالتزام بأحكام والأنظمة المرعية"، مشدداً على أن "العمل المؤسساتي يشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الجامعة".







ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث جرى انتخاب الدكتور عماد برّو أميناً عاماً للمجلس القاري – أوقيانيا بإجماع الأعضاء. وقد شكر برّو الزملاء على ثقتهم، مؤكداً "التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والهيئات التنفيذية ذات الصلة، وتكريس مفهوم العمل المؤسساتي ضمن القوانين والأنظمة المرعية ".

