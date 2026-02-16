تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المجلس القاري في أوقيانيا ينتخب الحاج رئيساً وبرّو أميناً عاماً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:50
A-
A+
المجلس القاري في أوقيانيا ينتخب الحاج رئيساً وبرّو أميناً عاماً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
المجلس القاري في أوقيانيا ينتخب الحاج رئيساً وبرّو أميناً عاماً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد المجلس القاري في أوقيانيا للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اجتماعاً خُصِّص لانتخاب رئيسٍ جديد للمجلس، خلفاً للرئيس السابق الدكتور إبراهيم قسطنطين، الذي كان قد انتُخب رئيساً عالمياً للجامعة.



وحضر الاجتماع الدكتور قسطنطين، بمشاركة أغلبية أعضاء المجلس القاري، حيث جرى في ختامه انتخاب المهندس بدوي الحاج رئيساً للمجلس القاري في أوقيانيا بالتزكية.



وعقب انتخابه، تولّى الحاج رئاسة الجلسة، وألقى كلمة شكر فيها أعضاء المجلس على ثقتهم، مثمّناً الجهود والإنجازات التي تحققت خلال ولاية الدكتور قسطنطين في رئاسة المجلس القاري، ومتمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس عالمي للجامعة. كما أكد " استمرار التعاون والتكامل بين المجلس القاري والرئاسة العالمية، بهدف تطوير العمل الاغترابي وتعزيز جسور التواصل بين الانتشار والوطن الأم، والالتزام بأحكام الدستور والأنظمة المرعية"، مشدداً على أن "العمل المؤسساتي يشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الجامعة".



ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث جرى انتخاب الدكتور عماد برّو أميناً عاماً للمجلس القاري – أوقيانيا بإجماع الأعضاء. وقد شكر برّو الزملاء على ثقتهم، مؤكداً "التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والهيئات التنفيذية ذات الصلة، وتكريس مفهوم العمل المؤسساتي ضمن القوانين والأنظمة المرعية في الجامعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توصيات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: حق اقتراع المغتربين ديمقراطي دستوري
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث أوضاع الجالية ونشاطات ثقافية في لقاء الجامعة اللبنانية الثقافية مع السفيرة الخولي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس النواب العراقي يعلن بدء جلسة البرلمان بدورته السادسة المخصصة لأداء اليمين وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية الثقافية

الجامعة اللبنانية

الدكتور إبراهيم

جامعة اللبنانية

أعضاء المجلس

في الجامعة

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16
Lebanon24
11:21 | 2026-02-16
Lebanon24
11:16 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
10:57 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24