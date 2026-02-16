تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
المجلس القاري في أوقيانيا ينتخب الحاج رئيساً وبرّو أميناً عاماً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
Lebanon 24
16-02-2026
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المجلس القاري في أوقيانيا للجامعة
اللبنانية
الثقافية في العالم اجتماعاً خُصِّص لانتخاب رئيسٍ جديد للمجلس، خلفاً للرئيس السابق
الدكتور إبراهيم
قسطنطين
، الذي كان قد انتُخب رئيساً عالمياً للجامعة.
وحضر الاجتماع الدكتور قسطنطين، بمشاركة أغلبية
أعضاء المجلس
القاري، حيث جرى في ختامه انتخاب المهندس
بدوي
الحاج رئيساً للمجلس القاري في أوقيانيا بالتزكية.
وعقب انتخابه، تولّى الحاج رئاسة الجلسة، وألقى كلمة شكر فيها أعضاء المجلس على ثقتهم، مثمّناً الجهود والإنجازات التي تحققت خلال ولاية الدكتور قسطنطين في رئاسة المجلس القاري، ومتمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس عالمي للجامعة. كما أكد " استمرار التعاون والتكامل بين المجلس القاري والرئاسة العالمية، بهدف تطوير العمل الاغترابي وتعزيز جسور التواصل بين الانتشار والوطن الأم، والالتزام بأحكام
الدستور
والأنظمة المرعية"، مشدداً على أن "العمل المؤسساتي يشكّل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الجامعة".
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث جرى انتخاب الدكتور عماد برّو أميناً عاماً للمجلس القاري – أوقيانيا بإجماع الأعضاء. وقد شكر برّو الزملاء على ثقتهم، مؤكداً "التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والهيئات التنفيذية ذات الصلة، وتكريس مفهوم العمل المؤسساتي ضمن القوانين والأنظمة المرعية
في الجامعة
".
