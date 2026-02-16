مع بداية رمضان والصوم الكبير.. حملة رقابية موسعة

نفذت مصلحة اقتصاد الجنوب، ، جولات تفتيشية مكثفة على الملاحم والسوبرماركت وأسواق الخضار في مناطق ديرقانون النهر وسينيق ومدينة ، ضمن مبادرة "سوا بالصيام" التي أطلقها البساط.



وشملت الجولات مراقبة الأسعار والجودة في محال بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه بالجملة والمفرق في حسبة صيدا، وذلك بتوجيهات الدكتور لتكثيف الرقابة الميدانية تزامناً مع حلول شهر وفترة الصوم الكبير.



وأسفرت الحملة عن تنظيم 3 محاضر ضبط بحق 3 ملاحم، لمخالفتها شروط النظافة وبيعها لحوماً مبردة ومثلجة دون الإعلان عن ذلك صراحةً.



