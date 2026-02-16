عبد المسيح يستقبل وفد مهندسي الشمال ويؤكد دعمه لمطالبهم

استقبل النائب في مكتبه وفداً من لجنة متابعة حقوق وقضايا المهندسين المتقاعدين والعاملين في ، ضم المهندسين عمر كبارة، وسام نادر، الياس نعمة، فادي الشماس، وميشال حاماتي.وأشار في منشور على منصة "إكس" إلى أن اللقاء كان ودياً وصريحاً، وتم خلاله بحث البرنامج المطروح ومطالب المهندسين، مؤكداً تفهمه الكامل ودعمه لهذه انطلاقاً من خبرته الهندسية والنيابية وحرصه على إنصاف هذه الشريحة.ولفت إلى الاتفاق على إصدار بيان مشترك يتضمن محضر الاجتماع في وقت لاحق، شاكراً الوفد على زيارتهم وثقتهم، معرباً عن أمله بالعمل سوياً لتحقيق المطالب والأهداف المنشودة.