لبنان

بلدية كفررمان احتفلت بقدوم شهر رمضان بعنوان

Lebanon 24
16-02-2026 | 08:27
بلدية كفررمان احتفلت بقدوم شهر رمضان بعنوان
بلدية كفررمان احتفلت بقدوم شهر رمضان بعنوان photos 0
 أقامت بلدية كفررمان احتفالا حاشدا بعنوان " رمضان بالضيعة "، لمناسبة قدوم شهر رمضان وذلك في ساحة العين - كفررمان ، وحضره مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح النائب هاني قبيسي، النائب ناصر جابر، ممثل النائب محمد رعد علي قانصو ، رئيس رابطة ال الزين في لبنان سعد الزين ، وحشد من الشخصيات والفاعليات والمواطنين .

استهل الاحتفال باضاءة الشارع الرئيسي في البلدة وساحة العين استهلالا بقدوم شهر "التوبة والمغفرة" ، ثم تليت آيات من الذكر الحكيم ، والنشيد الوطني افتتاحا ، وكلمة ترحيب وتعريف من الشاعر محمد معلم ، تلاه كلمة لرئيس بلدية كفررمان عبدالله فرحات، قال فيها "اننا نلتقي اليوم في ساحة العين ، قلب كفررمان النابض ، لنضيء زينة شهر رمضان المبارك ، فنضيء معها مافي القلوب من شوق الى الامل ومافي الارواح من حنين الى الفرح وما في البيوت من دعاء يلم الشمل بعد ريح حرب عاتية مرت من هنا فكلفتنا دما غاليا وشهداء من خيرة ابنائنا وشبابنا ، ورمضان هذا العام ليس زينة تعلق في الشوارع فحسب بل هو ضوء نعلقه في ارواحنا ، عهد بان تبقى كفررمان اكبر من جراحها واسمى من احزانها واقوى من كل ماحاول ان بطفىء في عيونها بريق الحياة ".

جابر

والقى النائب ناصر جابر، كلمة قال فيها :"إن افتتاح زينة رمضان اليوم هو أكثر من مشهد جمالي... إنه رسالة حياة وأمل، تؤكد أن مجتمعنا رغم كل التحديات والمعاناة والعدوان ما زال قادرا على الفرح، وعلى التمسك بقيمه وعلى صناعة الضوء وسط كل الظلام".

أضاف :"رمضان يذكرنا بأن قوة المجتمع لا تقاس بإمكاناته المادية فحسب، بل بتضامنه وتراحمه وتماسكه. وهذا ما نريد أن نراه دوما في كفررمان، التي يجب ان تبقى دائما عنوانا للوعي والانتماء والعمل المشترك بين أبنائها.

إن مسؤوليتنا اليوم، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها وطننا، هي مسؤولية مضاعفة. نحن في مجلس النواب نعمل بكل ما أوتينا من جهد لإقرار التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين ولا سيما جنى أعمارهم، وتعزز صمودهم عبر السعي لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وبالتوازي تؤسس لمرحلة إصلاح حقيقي في الإدارة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية".

وأكد " "أن النهوض من جديد لا يكون بالشعارات، بل بخطط واضحة، ومحاسبة جدية، ودولة قوية عادلة تحتضن جميع أبنائها دون تمييز". وقال: "نحن بحاجة إلى دولة تحمي أموال الناس، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته. وهذه مسؤولية وطنية جامعة، تتطلب تعاون السلطات الدستورية كافة، وتكاتف القوى السياسية، بعيدا عن المصالح الضيقة، لأن لبنان يستحق أن نضع مصلحته فوق كل اعتبار".

وفي هذا السياق، نؤكد أن دعم البلديات وتمكينها هو ركيزة أساسية في التنمية المحلية. فالبلدية هي الإدارة الأقرب إلى الناس، وهي خط الدفاع الأول عن احتياجاتهم اليومية. ومن واجبنا كنواب أن نعمل على تأمين الموارد والصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه".

وأشاد جابر بما حققه رئيس بلدية كفررمان الحاج عبدالله فرحات وأعضاء المجلس البلدي المنتخب خلال العام الأول على ولايته". وقال :"على صعيد الاستحقاق الوطني النيابي، موقفنا واضح وضوح الشمس وهو لا يحتمل الالتباس أو الضبابية ونحن بقيادة دولة الرئيس نبيه بري نؤكد على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من أيار المقبل لأنه من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، هو الأساس وحجر الزاوية في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".

أضاف :"يبقى شهر رمضان فرصة لتجديد العهد مع الله ومع الناس: عهد الصدق في القول والعمل، وعهد خدمة المجتمع، وعهد الحفاظ على وحدتنا الوطنية التي هي صمام الأمان في وجه كل الأزمات".

وشكر بلدية كفررمان و"كل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، وأتمنى أن تكون أنشطة هذا الشهر مساحة لقاء ومحبة وتعاون بين جميع أبناء البلدة والجوار".

وسأل "أن يكون رمضان هذا العام فاتحة خير وفرج قريب على لبنان، وأن يعيده علينا بالأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
