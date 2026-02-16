بحثٌ في تمكين المرأة اللبنانية سياسياً واجتماعياً.. سحر بعاصيري لبت دعوة الطبش وسيدات UN WOMAN

لبّت سفيرة لدى سحر سلام دعوة النائبة السابقة إلى لقاء في دارتها، جمع سيدات من "UN WOMAN" وممثلات عن قطاعات مختلفة.



وناقش اللقاء شؤون المرأة والسبل الكفيلة بدعم وصولها إلى مراكز قيادية بارزة. واستعرضت أنشطة سيدات "UN WOMAN" في مجال التقارب والتحاور بين الأحزاب التي تمثلها السيدات، ودورهن في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية.



وتطرقت الحاضرات إلى تجاربهن في العمل السياسي والاجتماعي، ورؤيتهن لدعم وصول المرأة إلى مراكز القيادة. وأجمعن على ضرورة دعم "قانون الكوتا النسائية" والعمل على مشروع يعزز تمثيل المرأة في .



من جهتها، أثنت السفيرة بعاصيري على "التقارب الذي أحدثه هذا التجمع" واعتبرته نواة لدعم تمثيل صحيح للمرأة في البرلمان، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق التقدم في قضايا المرأة وحقوقها.



