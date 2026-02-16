تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دريان: قضية الموقوفين من أولوياتي

Lebanon 24
16-02-2026 | 08:31
A-
A+
دريان: قضية الموقوفين من أولوياتي
دريان: قضية الموقوفين من أولوياتي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى هيئة رعاية السجناء وأسرهم برئاسة المحامي حسن كشلي يرافقه أهالي السجناء الإسلاميين في لبنان واستمر اللقاء ساعة تخلله عرض لآخر أوضاع السجناء، واستمع  المفتي دريان من الأهالي الى  مطالبهم وشرحوا له الظروف الصعبة التي يمر بها أبناؤهم على الصعيد الصحي والمعيشي بالإضافة الى المسارعة في تطبيق قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.

واطلع كشلي المفتي والأهالي على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لخدمة السجناء في شتى الصعد، وبخاصة لجهة معالجة أوضاعهم من الناحية القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الموضع.   

بدوره حيا المفتي دريان الجهود التي تقوم بها الهيئة، وأعرب عن" تضامنه مع الأهالي"، واكد  ان "دار الفتوى تعمل ليل نهار مع المسؤولين في الدولة على حل قضيتهم بالوسائل القانونية، وقضية الموقوفين هي قضيته ومحض متابعة يومية بالنسبة إليه ويعمل على إنجاز مشروع قانون مع السادة النواب لحل هذه القضية التي ينبغي أن تغلق نهائيا".

وطالب " بتخفيض السنة السجنية رأفة بحال السجناء والبت بملفاتهم وفقا للقوانين المرعية الإجراء". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دمشق تشترط حل قضية الموقوفين قبل أي ملف آخر.. هل تسلّم بيروت قتلة العسكريين وغير المحكومين؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مجلس الوزراء سيدرس مسألة الاسراع في بت قضايا الموقوفين اللبنانيين والسوريين
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: قضية مرفأ بيروت على رأس أولويات الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: دار الفتوى مواقفها ثابتة وصلبة وتقف بالمرصاد لكلّ من يفبرك أخبارا من نسج الخيال
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

عبد اللطيف

الدولة على

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16
Lebanon24
11:21 | 2026-02-16
Lebanon24
11:16 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
10:57 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24