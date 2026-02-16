تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-4
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
دريان: قضية الموقوفين من أولوياتي
Lebanon 24
16-02-2026
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى مفتي
الجمهورية اللبنانية
الشيخ
عبد اللطيف
دريان
في دار
الفتوى
هيئة رعاية السجناء وأسرهم برئاسة المحامي حسن كشلي يرافقه أهالي السجناء الإسلاميين في
لبنان
واستمر اللقاء ساعة تخلله عرض لآخر أوضاع السجناء، واستمع المفتي دريان من الأهالي الى مطالبهم وشرحوا له الظروف الصعبة التي يمر بها أبناؤهم على الصعيد الصحي والمعيشي بالإضافة الى المسارعة في تطبيق قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.
واطلع كشلي المفتي والأهالي على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لخدمة السجناء في شتى الصعد، وبخاصة لجهة معالجة أوضاعهم من الناحية القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الموضع.
بدوره حيا المفتي دريان الجهود التي تقوم بها الهيئة، وأعرب عن" تضامنه مع الأهالي"، واكد ان "دار الفتوى تعمل ليل نهار مع المسؤولين في
الدولة على
حل قضيتهم بالوسائل القانونية، وقضية الموقوفين هي قضيته ومحض متابعة يومية بالنسبة إليه ويعمل على إنجاز مشروع قانون مع السادة النواب لحل هذه القضية التي ينبغي أن تغلق نهائيا".
وطالب " بتخفيض السنة السجنية رأفة بحال السجناء والبت بملفاتهم وفقا للقوانين المرعية الإجراء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دمشق تشترط حل قضية الموقوفين قبل أي ملف آخر.. هل تسلّم بيروت قتلة العسكريين وغير المحكومين؟
Lebanon 24
دمشق تشترط حل قضية الموقوفين قبل أي ملف آخر.. هل تسلّم بيروت قتلة العسكريين وغير المحكومين؟
16/02/2026 18:41:36
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: مجلس الوزراء سيدرس مسألة الاسراع في بت قضايا الموقوفين اللبنانيين والسوريين
Lebanon 24
الرئيس عون: مجلس الوزراء سيدرس مسألة الاسراع في بت قضايا الموقوفين اللبنانيين والسوريين
16/02/2026 18:41:36
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار: قضية مرفأ بيروت على رأس أولويات الحكومة
Lebanon 24
نصار: قضية مرفأ بيروت على رأس أولويات الحكومة
16/02/2026 18:41:36
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان: دار الفتوى مواقفها ثابتة وصلبة وتقف بالمرصاد لكلّ من يفبرك أخبارا من نسج الخيال
Lebanon 24
دريان: دار الفتوى مواقفها ثابتة وصلبة وتقف بالمرصاد لكلّ من يفبرك أخبارا من نسج الخيال
16/02/2026 18:41:36
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهورية اللبنانية
عبد اللطيف
الدولة على
الشيخ عبد
اللبنانية
الجمهوري
الإسلام
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول "مكتب وطني للمساعدة التجارية"
Lebanon 24
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول "مكتب وطني للمساعدة التجارية"
11:27 | 2026-02-16
16/02/2026 11:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ارسلان: لا تنجرّوا خلف بعض المغرضين
Lebanon 24
ارسلان: لا تنجرّوا خلف بعض المغرضين
11:21 | 2026-02-16
16/02/2026 11:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان": ضرورة وطنية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات
Lebanon 24
مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان": ضرورة وطنية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات
11:16 | 2026-02-16
16/02/2026 11:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسابق الوقت قبل استحقاقات السلاح شمال الليطاني
Lebanon 24
حزب الله يسابق الوقت قبل استحقاقات السلاح شمال الليطاني
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أم كامل" تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ "ينخر" الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
Lebanon 24
"أم كامل" تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ "ينخر" الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
13:00 | 2026-02-15
15/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:27 | 2026-02-16
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول "مكتب وطني للمساعدة التجارية"
11:21 | 2026-02-16
ارسلان: لا تنجرّوا خلف بعض المغرضين
11:16 | 2026-02-16
مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان": ضرورة وطنية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات
11:00 | 2026-02-16
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
حزب الله يسابق الوقت قبل استحقاقات السلاح شمال الليطاني
10:57 | 2026-02-16
الجيش تسلم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 18:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24