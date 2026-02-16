دريان: قضية الموقوفين من أولوياتي

التقى مفتي الشيخ هيئة رعاية السجناء وأسرهم برئاسة المحامي حسن كشلي يرافقه أهالي السجناء الإسلاميين في واستمر اللقاء ساعة تخلله عرض لآخر أوضاع السجناء، واستمع المفتي دريان من الأهالي الى مطالبهم وشرحوا له الظروف الصعبة التي يمر بها أبناؤهم على الصعيد الصحي والمعيشي بالإضافة الى المسارعة في تطبيق قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.



واطلع كشلي المفتي والأهالي على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لخدمة السجناء في شتى الصعد، وبخاصة لجهة معالجة أوضاعهم من الناحية القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الموضع.



بدوره حيا المفتي دريان الجهود التي تقوم بها الهيئة، وأعرب عن" تضامنه مع الأهالي"، واكد ان "دار الفتوى تعمل ليل نهار مع المسؤولين في حل قضيتهم بالوسائل القانونية، وقضية الموقوفين هي قضيته ومحض متابعة يومية بالنسبة إليه ويعمل على إنجاز مشروع قانون مع السادة النواب لحل هذه القضية التي ينبغي أن تغلق نهائيا".



وطالب " بتخفيض السنة السجنية رأفة بحال السجناء والبت بملفاتهم وفقا للقوانين المرعية الإجراء".

