تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-02-2026 | 08:33
A-
A+
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل
وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
 
"يواصل وزير الطاقة والمياه جو الصّدي ورشة تفعيل الإدارة في الوزارة والمؤسسات التي تحت وصايتها وملء الشغور من ضمن المسار الإصلاحي الذي يعمل عليه. وفي هذا الاطار، تعلن الوزارة فتح باب الترشيح لملء ثلاث وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول من داخل أو خارج الملاك في: - وحدة التخطيط الإستراتيجي - وحدة الشؤون الفنية والهندسية - وحدة الجودة، الصحة، السلامة والبيئة QHSE تمتد مهلة الترشيح حتى 24/2/2026".
أضاف البيان:" هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ووفقاً لأحكام القانون رقم 132/2010 (المتعلق بالمواد البترولية في المياه البحرية) والمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة ادارة قطاع البترول) ووفقاً لآلية التعيين لموظفي الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025".

ختم:" للإطلاع على التفاصيل أدخل الى الرابط: الصفحة الرئيسية : https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx عضو متفرغ مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول – وحدة التخطيط الاستراتيجي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/files/MOEW501.pdf عضو متفرغ مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول – وحدة الشؤون الفنية والهندسية: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/files/MOEW502.pdf عضو متفرغ مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول – QHSE وحدة الجودة، الصحة، السلامة، والبيئة: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/files/MOEW503.pdf".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت يتعرض لحادث سير.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة "تاتش" يطلع عون على واقع قطاع "الخليوي"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل عبود وأعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة السير.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: تعيين رئيس مدير عام وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

هيئة إدارة قطاع البترول

إدارة قطاع البترول

هيئة قطاع البترول

المكتب الإعلامي

مجلس الوزراء

مسار الإصلاح

وزارة الطاقة

مكتب الإعلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16
Lebanon24
11:21 | 2026-02-16
Lebanon24
11:16 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
10:57 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24