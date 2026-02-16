وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.. إليكم التفاصيل

صدر عن لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

"يواصل والمياه جو الصّدي ورشة تفعيل الإدارة في الوزارة والمؤسسات التي تحت وصايتها وملء الشغور من ضمن المسار الإصلاحي الذي يعمل عليه. وفي هذا الاطار، تعلن الوزارة فتح باب الترشيح لملء ثلاث وظائف شاغرة في مجلس إدارة من داخل أو خارج الملاك في: - وحدة التخطيط الإستراتيجي - وحدة الشؤون الفنية والهندسية - وحدة الجودة، الصحة، السلامة والبيئة QHSE تمتد مهلة الترشيح حتى 24/2/2026".





ختم:" للإطلاع على التفاصيل أدخل الى الرابط: الصفحة الرئيسية : https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx عضو متفرغ مجلس إدارة – وحدة التخطيط الاستراتيجي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/files/MOEW501.pdf عضو متفرغ مجلس إدارة هيئة – وحدة الشؤون الفنية والهندسية: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/files/MOEW502.pdf عضو متفرغ مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول – QHSE وحدة الجودة، الصحة، السلامة، والبيئة: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/files/MOEW503.pdf". أضاف البيان:" هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ووفقاً لأحكام القانون رقم 132/2010 (المتعلق بالمواد البترولية في المياه البحرية) والمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة ادارة قطاع البترول) ووفقاً لآلية التعيين لموظفي الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة الصادرة عن بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025".