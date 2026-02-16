بحضور نواب.. دريان رعى افتتاح شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في النويري

رعى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حفل افتتاح إزاحة الستارة عن شارع باسم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري في منطقة النويري جانب مسجد الخلية بحضور النواب: فؤاد مخزومي وعماد الحوت وإبراهيم منيمنة وعدنان طرابلسي وملحم خلف وفيصل الصايغ ومحافظ القاضي مروان عبود ومحافظ جبل القاضي محمد مكاوي ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وصائب سلام والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية ونجل الفقيد زكوان فخري وعائلته وأصدقاء وتلامذة ومحبي المرحوم العلامة الشيخ صلاح الدين فخري.



وبعد إزاحة الستارة استهل الحفل بكلمة لزكوان فخري جاء فيها: "هذا فعل وفاء لمن يستحق الوفاء فقد نذر نفسه وحياته في نشر الدعوة الإسلامية والعلم والتعليم وخدمة العلماء والناس من خلال مسيرته في دار الفتوى على مدى عقود من الزمن وفي المساجد والمؤسسات التربوية والمراكز الإسلامية في لبنان والعالم".



وشكر"كل من ساهم في اطلاق هذا الاسم على شارع رئيسي من شوارع العاصمة،" متوجها" بتحية خاصة باسمي وباسم عائلتي الى صاحب السماحة على رعايته وحرصه على تكريم العلماء الذين هم من ركائز المجتمع".



والقى النائب مخزومي كلمة جاء فيها: "نجتمع اليوم في مناسبة وفاءٍ واعترافٍ بالجميل، لنشهد إطلاق اسم الشيخ العلامة صلاح الدين فخري، رحمه الله تعالى، على هذا الشارع في مدينتنا الحبيبة بيروت. إنها لحظةٌ تختصر معاني التقدير والعرفان، وتؤكد أن المدن العريقة لا تحفظ أسماء أبنائها في الذاكرة فحسب، بل تخلّدهم في شوارعها ومعالمها، ليبقوا حاضرين في وجدان الأجيال".



اضاف:"لقد كان الشيخ صلاح الدين فخري، رحمه الله، علماً من أعلام الشرعي، ورائداً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. جمع بين الرسوخ في العلم، والتواضع في السلوك، والصدق في الكلمة، فكان مثالاً للعالم العامل الذي حمل رسالة الإسلام بوعي واعتدال، وأسهم في خدمة المجتمع، وتربية النفوس، وبناء الوعي الديني السليم".



وتابع:"لم يكن حضوره مقتصرًا على حلقات العلم والمنابر، بل كان قريبًا من الناس، يسمع همومهم، ويواسي آلامهم، ويرشدهم إلى سواء السبيل. فترك أثرًا طيبًا في طلابه ومحبيه، وفي كل من عرفه أو سمع عنه. وما هذا التكريم اليوم إلا تعبيرٌ صادق عن مكانته في قلوب أبناء بيروت ولبنان".



واكد إ"ن تسمية شارع باسمه ليست مجرد لوحة تُعلَّق، بل رسالة تقول إن العلم باقٍ، وإن الدعوة الصادقة لا تموت، وإن الرجال الذين يخدمون دينهم وأوطانهم بإخلاص يستحقون أن يُذكروا وأن يُحتذى بهم".



وختم:"نسأل الله تعالى أن يتغمد شيخنا الجليل بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يبارك في هذه المدينة وأهلها، وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل".



وتحدث المفتي دريان فقال:" أيها الحضور الأكارم أحييكم جميعا في هذه الوقفة وقفه وفاء للعلم والعلماء وعن روح الوفاء التي يجب ان نتمسك بها طالما ان بيروت عاصمتنا الحبيبة تجمع الكل في أحيائها وفي وجدانها".



اضاف:"من الصعب أن يقف الإنسان برثاء أخ عزيز على قلبه عالما من علماء دار الفتوى ومؤسساتها، نذر حياته سيره ومسيره للعلم والتعليم والرعاية والعناية بإخوانه أصحاب الفضيلة مشايخ بيروت ومشايخ لبنان فكانت مسيرته مسيرة شاهدة على عطائه اللامحدود عقود وعقود جمعتني مع العلامة الشيخ الجليل صلاح الدين فاعرفه عز المعرفة انه مخلص في نيته ومخلص في عطائه ومخلص في علمه وتعليمه سيترك في حياتنا فراغا كبيرا ولكن العوض بأبنائه الأوفياء وبإخوانه العلماء وبمحبيه ومريديه الذي علمهم ورباهم على الوفاء الذي نراه اليوم بيننا".



واكد"إنها وقفة وفاء لأخينا العلامة الشيخ صلاح الدين فخري كان صادق الوفاء والعطاء الكثير من علمائنا يشهدون له بإدارة اذهب لبنان عندما عين مديرا للأزهر وأيضا أهالي هذه المنطقة الكرام يشهدون له بالعطاء الجزيل والرعاية الكاملة التي تلقوها منه وهو إمام مسجد الخلية السعودية الذي حوله الى منبر للوسطية والاعتدال والدعوة الى الله بالتي هي احسن".



وقال:" أيها السادة بيروت العاصمة غنية برجالها وغنيه بعلمائها هذه المدينة تستحق منا كل التكريم بأسماء شوارعها وبالعناية بها وهذا أمر نطلبه من بلديه بيروت ومن سعادة المحافظ، بيروت تحتاج الى الكثير الكثير من العناية لتكون بحق عاصمة لبنان كل لبنان".



وختم المفتي قائلا:" سنبقى على الوفاء والعهد والوعد، الشيخ صلاح الدين فخري العلامة الكبير ليس مجرد ذكر بل انه ذاكره في تاريخ بيروت. علينا أن نكون مخلصين لبيروت ولأهل بيروت ونحن مع سعادة المحافظ وسعادة رئيس البلدية حتى نرفع الغبن عن كل بيت وهذه مسؤوليتكم وأمانتكم".



