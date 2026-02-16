بعد قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن الانتخابات.. هكذا علّق وزير الداخلية

أكّد قبيل جلسة ، أنّ الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحددة.



ولفت إلى أنّه لا احد يريد الخلاف ورفعت الاستشارة الى لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه.



وتعليقا على قرار هيئة الاستشارات والتشريع بشأن انتخابات المغتربين، قال أنّ الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلا رسميا بحسب احدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل.



وشدّد على أنّ قطار الإنتخابات إنطلق وفقا للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في مجلس النواب.



