الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم

Lebanon 24
16-02-2026 | 08:50
الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم
 اجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا اليوم بالرئيس سعد الحريري لمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، مجددا "افتقاد حضوره في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة ،كرجل وحدة وطنية واسلامية". وكان الشيخ الخطيب  استقبل ظهر اليوم في مقر المجلس الحازمية المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي هنأه بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
أبي المنى يطمئن على صحة الشيخ علي الخطيب ويستقبل وفودًا في دار الطائفة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب عرض مع رئيس جمعية التعليم الديني شؤونا تربوية واستقبل علماء ووفودا شعبية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري في جولة على معرض "النظرة الأخيرة على مرسم الفنان محمد علي الخطيب"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب يوم الاربعاء
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24

