الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس الحريري واستقبل اللواء إبراهيم

اجرى المجلس الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا اليوم بالرئيس لمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لاغتيال الرئيس الشهيد ، مجددا "افتقاد حضوره في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها والمنطقة ،كرجل وحدة وطنية واسلامية". وكان الشيخ الخطيب استقبل ظهر اليوم في مقر المجلس الحازمية للامن العام السابق اللواء عباس الذي هنأه بقرب حلول شهر المبارك، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

