لبنان
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح
رئيس الاتحاد
الدولي
لكرة القدم
"فيفا" جياني إنفانتينو مواطناً لبنانياً رسمياً، بعدما أتمّ اليوم إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر
وزارة الداخلية
والبلديات بحضور
وزير الداخلية
أحمد الحجار، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف، على أن يتسلَّم هويته
اللبنانية
اليوم.
وزار انفانتينو وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، ترافقه زوجته ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر والامين العام جهاد الشحف.
ورحبت بايراقداريان بالضيف، وهنأته على نيله الجنسية اللبنانية، واعتبرت زيارته لمقر الوزارة ولأول مرة، بمثابة "حدث غير مسبوق، يمثل دعما استثنائيا لشباب
لبنان
ورياضييه، وهي مبادرة مقدرة".
كما شكرته على "المساعي التي يبذلها لدعم لبنان، لا سيما لجهة بناء منشأة حديثة"، وبحثت معه والوفد المرافق، في هذا الشأن، وفي الأفكار والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة، والهادفة إلى صياغة مستقبل افضل للرياضة اللبنانية، وتحقيق نقلة نوعية، وقيادتها إلى اعلى المحافل الإقليمية والدولية.
وكان إنفانتينو قد وصل إلى
بيروت
في زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً، برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، وممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.
وخلال الاستقبال، قدَّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 9، في لفتة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.
يُذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان سابقاً في تشرين الثاني 2025، حيث التقى رئيس لبنان، ووُعد حينها بالحصول على الجنسية اللبنانية، وهو ما تحقق اليوم وأصبح واقعاً رسمياً.
