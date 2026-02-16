تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:13
A-
A+
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو مواطناً لبنانياً رسمياً، بعدما أتمّ اليوم إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف، على أن يتسلَّم هويته اللبنانية اليوم.
أعرب إنفانتينو عن محبته للبنان واعتزازه بزيارته (الشرق الأوسط)

وزار انفانتينو وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، ترافقه زوجته ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر والامين العام جهاد الشحف.

ورحبت بايراقداريان بالضيف، وهنأته على نيله الجنسية اللبنانية، واعتبرت زيارته لمقر الوزارة ولأول مرة، بمثابة "حدث غير مسبوق، يمثل دعما استثنائيا لشباب لبنان ورياضييه، وهي مبادرة مقدرة".

كما شكرته على "المساعي التي يبذلها لدعم لبنان، لا سيما لجهة بناء منشأة حديثة"، وبحثت معه والوفد المرافق، في هذا الشأن، وفي الأفكار والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة، والهادفة إلى صياغة مستقبل افضل للرياضة اللبنانية، وتحقيق نقلة نوعية، وقيادتها إلى اعلى المحافل الإقليمية والدولية.
 
وكان إنفانتينو قد وصل إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً، برفقة عائلته، حيث كان في استقباله حيدر والشحف، وممثل مكتب "فيفا" في دبي عصام السحيباني.
 
وخلال الاستقبال، قدَّم حيدر لإنفانتينو قميص المنتخب اللبناني الذي حمل اسمه والرقم 9، في لفتة ترحيبية تعبّر عن عمق العلاقة بين الاتحادين اللبناني والدولي.

يُذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان سابقاً في تشرين الثاني 2025، حيث التقى رئيس لبنان، ووُعد حينها بالحصول على الجنسية اللبنانية، وهو ما تحقق اليوم وأصبح واقعاً رسمياً.
أتمَّ اليوم إجراءات البصمة له ولعائلته في مقر وزارة الداخلية والبلديات (الشرق الأوسط)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس "الفيفا" وعائلته في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول قضائي لبناني لرويترز: لبنان لم يتلق رسميا من سوريا أي طلب لتسليم شخصيات
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل منح الرئيس السوريّ الجنسيّة للفنان أيمن رضا؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء التقاط صور في فاريا… شاب من الجنسية السورية يفارق الحياة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

منوعات

صور

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

رئيس الاتحاد

الشرق الأوسط

الأمين العام

لكرة القدم

اللبنانية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16
Lebanon24
11:21 | 2026-02-16
Lebanon24
11:16 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
10:57 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24