لبنان

جلسة لمجلس الوزراء لبحث تقرير الجيش وتصحيح الرواتب ومنحة للعسكريين

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:36
جلسة لمجلس الوزراء لبحث تقرير الجيش وتصحيح الرواتب ومنحة للعسكريين
جلسة لمجلس الوزراء لبحث تقرير الجيش وتصحيح الرواتب ومنحة للعسكريين photos 0
التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية، في الرابعة والربع من عصر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

ويبحث المجلس في جدول اعمال يتضمن ثلاثين بندا تتصل بملفات أمنية ومالية وادارية وتشريعية، وأبرز البنود عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025 والقرارات ذات الصلة، في إطار متابعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.

كما يعرض وزير المالية اقتراحات الوزارة الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية القائمة، إلى جانب طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المؤسسات العسكرية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عرض وزيرة التربية والتعليم العالي مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 6 شباط 2026، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم، فضلاً عن تعيينات وشؤون وظيفية وبنود إدارية منتظمة، الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 
ودعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس.

واستهل الرئيس عون الجلسة، بتهنئة اللبنانيين بحلول الصيام الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وباقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
