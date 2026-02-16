قاسم: ما تقوم به الحكومة خطيئة كبرى ولا نريد الحرب لكننا لن نستسلم

قال لـ" " الشيخ نعيم قاسم، إنّ "مسؤولية في هي مسؤولية الدولة والجيش والشعب".

وأشار قاسم في ذكرى القادة ، إلى أنّ " التي نُواجه، هي كيان توسعي يريد فلسطين وكل المنطقة من دون استثناء".

وأضاف: "لا تستهينوا بما يفعله الاحتلال في غزة وبضمه الضفة الغربية بشكل رسمي وتدريجي، وأميركا هي التي تُدير ذلك".

وقال قاسم: "نحن في لبنان أمام عدوّ يريد أن يبيد البشر ويدمر الحجر والحياة والقوة، ويجب أن نصمد إزاء ذلك".

ولفت إلى أنّ "إتّفاق 27 تشرين الثاني طبّقه لبنان ولم تطبقه إسرائيل، وهذا الاتفاق مفصّل ومرحلة جديدة أنهى المرحلة السابقة".

وتابع قاسم أنّ "ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى، لأن هذا الموضوع يُحقّق أهداف العدوّ ".

وقال: "لا نريد الحرب ولا نسعى إليها، لكننا لن نستسلم وحاضرون للدفاع".



وأضاف قاسم: "نحن شركاء في هذا الوطن، وهذه الأرض أجدادنا عاشوا فيها، وشهداؤنا رووها بدمائهم، ومناطقنا تتحمل نتائج وعبء العدوان".



وتابع: "إذا أردتم الاستسلام عدلوا الدستور، لأنّه يُشير إلى اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الاراضي اللبنانية".