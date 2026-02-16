تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قاسم: ما تقوم به الحكومة خطيئة كبرى ولا نريد الحرب لكننا لن نستسلم

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:33
قاسم: ما تقوم به الحكومة خطيئة كبرى ولا نريد الحرب لكننا لن نستسلم
قاسم: ما تقوم به الحكومة خطيئة كبرى ولا نريد الحرب لكننا لن نستسلم photos 0
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إنّ "مسؤولية المقاومة في لبنان هي مسؤولية الدولة والجيش والشعب".
 
 
وأشار قاسم في ذكرى القادة الشهداء، إلى أنّ "إسرائيل التي نُواجه، هي كيان توسعي يريد فلسطين وكل المنطقة من دون استثناء".
 
 
وأضاف: "لا تستهينوا بما يفعله الاحتلال في غزة وبضمه الضفة الغربية بشكل رسمي وتدريجي، وأميركا هي التي تُدير ذلك".
 
 
وقال قاسم: "نحن في لبنان أمام عدوّ يريد أن يبيد البشر ويدمر الحجر والحياة والقوة، ويجب أن نصمد إزاء ذلك".
 
 
ولفت إلى أنّ "إتّفاق 27 تشرين الثاني طبّقه لبنان ولم تطبقه إسرائيل، وهذا الاتفاق مفصّل ومرحلة جديدة أنهى المرحلة السابقة".
 
 
وتابع قاسم أنّ "ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى، لأن هذا الموضوع يُحقّق أهداف العدوّ الإسرائيلي".
 
 
وقال: "لا نريد الحرب ولا نسعى إليها، لكننا لن نستسلم وحاضرون للدفاع".
 
 
وأضاف قاسم: "نحن شركاء في هذا الوطن، وهذه الأرض أجدادنا عاشوا فيها، وشهداؤنا رووها بدمائهم، ومناطقنا تتحمل نتائج وعبء العدوان".
 
 
وتابع: "إذا أردتم الاستسلام عدلوا الدستور، لأنّه يُشير إلى اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الاراضي اللبنانية".
 
 
 
