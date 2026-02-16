الرئيس عون دعا سلوتكين الى ضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع والمغتربين يوسف رجي، ومدير الشؤون السياسية والقنصلية في السفير ابراهيم عساف، عدداً من الشؤون الديبلوماسية في ضوء التقارير الواردة الى وزارة الخارجية.

السيناتورة الاميركية اليسا سلوتكين

واستقبل الرئيس عون، في حضور السفير في السيد ميشال عيسى، السيناتورة عن ولاية ميشيغان الاميركية السيدة اليسا سلوتكين Elissa Slotkin وأجرى معها جولة أفق تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقات –الاميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعمال الحربية الاسرائيلية وعدم تقيد اسرائيل بالاتفاق المعلن في 27 تشرين الثاني 2024. وعرض الرئيس عون للمراحل التي قطعها انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي. وأكد في هذا السياق تصميم لبنان على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، داعياً الى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها واعادة الاسرى.

كما شرح الرئيس عون ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم ليتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ليس في الجنوب فحسب بل على كل الاراضي اللبنانية. وتناول اللقاء ايضاً العلاقات اللبنانية-السورية والاوضاع الداخلية ومراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية واستعدادات لبنان للتوصل الى تثبيت الاستقرار في الجنوب، مركزاً على ضرورة تفعيل المفاوضات للوصول الى هذه الغاية.

ونقلت السيناتورة Slotkin الى الرئيس عون تحيات الجالية اللبنانية في ولاية ميشيغان مشيرة الى دورهم الفعال في المجتمع الاميركي، ومؤكدة دعمها للبنان وللجيش اللبناني. كما تناول البحث العلاقات بين لبنان وسوريا، لا سيما منها موضوع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعد زوال اسباب نزوحهم، والوضع على الحدود بين البلدين. وأكد الرئيس عون في هذا السياق ان الاتصالات مستمرة بين البلدين لمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وشكر الرئيس عون السيناتورة Slotkin على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للجيش اللبناني، لا سيما طائرات الهليكوبتر التي تسلم لبنان اربعة منها اليوم وسيتسلم اربعة اخرى خلال ايام.



رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

كما استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السيد جياني انفانتينو ترافقه عقيلته السيدة لينا الأشقر وافراد العائلة، وفي حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر.

وشكر السيد انفانتينو الرئيس عون على منح لبنان له ولافراد عائلته الجنسية اللبنانية، بعد اتمام الإجراءات الرسمية المتبعة، وجرى بحث مشروع إنشاء ملعب كرة قدم حديث بمواصفات دولية بتمويل كامل من "الفيفا" ليشكل فرصة كبيرة لتعزيز أداء وفاعلية المنتخب اللبناني والأندية اللبنانية، كما شدد السيد انفانتينو على التزامه حضور لبنان على الخارطة الرياضية الدولية.

كما اطلع الرئيس عون من رئيس "الفيفا" على التحضيرات الجارية لاقامة المونديال في الصيف المقبل، وهي النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.