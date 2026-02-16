عائلة النقيب المخطوف أحمد شكر تلتقي الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان



زار وفد من عائلة النقيب المتقاعد في اللبناني شكر، الذي اختطف في 17 كانون الأول 2025 بعملية نسبت إلى جهاز "الموساد" ، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ضم الوفد الدكتورة رنا شكر وحسن شكر، بمشاركة رئيس مركز لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا والمحامية شهيناز غياض.



والتقى الوفد الممثل الإقليمي للمفوضية مازن شقورة، حيث تم تسليمه مذكرة قانونية وملفاً متكاملاً حول قضية المخطوف. وأبدى شقورة "تفهّمه للقضية ولمعاناة العائلة"، وتعهد "بإيصال المذكرة والملف إلى الجهات المعنية ومتابعة الموضوع وفق الآليات المعتمدة".



تضمنت المذكرة عرضاً مفصلاً لوقائع اختطاف النقيب شكر والظروف المحيطة بها، مع التكييف القانوني للحالة بوصفها "احتجازاً تعسفياً يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري". كما تضمنت بياناً بالانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.



ويُصنف غياب أي إعلان رسمي عن مكان وجود شكر أو وضعه القانوني، وعدم تمكين عائلته أو من التواصل معه، مؤشرات على جريمة الاختفاء القسري.



وطالبت المذكرة بالكشف الفوري عن مصير النقيب شكر ومكان وجوده، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، لا سيما في ضوء معاناته من أمراض مزمنة، وتمكين عائلته من التواصل معه.



