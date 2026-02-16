إسرائيل تزعم أنه من "الحزب".. غارة تقتلُ شخصاً في الجنوب

استهدف الجيش ، مساء اليوم الإثنين، مُواطناً في بلدة طلوسة - ، وذلك بواسطة غارة جويّة نفذتها طائرة مُسيّرة.



وذكرت المعلومات أنَّ الشخص المُستهدف ويدعى "أ.ت."، قد خرج من منزله واتجهَ نحو سيارته قبل أن يتم قصف المكان واستشهاده.



بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة طلوسة، زاعماً أنَّ العنصر المُستهدف ينتمي إلى " ".