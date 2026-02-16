تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عملية لـ"المخابرات" داخل الضاحية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
16-02-2026 | 13:29
عملية لـالمخابرات داخل الضاحية.. إليكم ما حصل
عملية لـالمخابرات داخل الضاحية.. إليكم ما حصل photos 0
دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية شقة تستخدم لتخزين المخدرات تمهيدا لترويجها، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد أولية تستعمل لتصنيعها ومبلغ مالي مزور.
 
 
وعلى الأثر، سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
