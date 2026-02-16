عملية لـالمخابرات داخل الضاحية.. إليكم ما حصل

دهمت دورية من في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية شقة تستخدم لتخزين المخدرات تمهيدا لترويجها، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد أولية تستعمل لتصنيعها ومبلغ مالي مزور.

وعلى الأثر، سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص.