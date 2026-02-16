تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
16-02-2026
|
14:41
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّ
مجلس الوزراء
أقرّ زيادات القطاع العام خلال جلسته المنعقدة
هذا المساء
في
قصر بعبدا
.
وذكرت المعلومات أنه تمّ تحديد مصادر التمويل للزيادة على الرواتب من خلال فرض 300 ألف ليرة إضافية على صفيحة البنزين.
