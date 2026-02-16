مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"إلى صناديق الإقتراع در.ثلاث لاءات رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في معرض تأكيده لل NBN على ان الانتخابات في موعدها: لا تأجيل تقنيا... لا تأجيل لأي سبب آخر، ولا امكان لتعطيل الإستحقاق النيابي.وأما الاستشارات التي لا تركب على قوس قزح فهي اسم على مسمى: غير ملزمة ولا هي أصلا لازمة فهل سمعتم يوما أن قاضيا يوقف تنفيذ القانون بدلا من السهر على تطبيقه؟مع وجود القانون الانتخابي النافذ والواضح لا مكان لأية اجتهادات او تفسيرات او حتى استشارات غب الطلب.على صعيد لبناني آخر، بحث مجلس الوزراء في جلسته خطة حصرية السلاح وقائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم خطة المرحلة الثانية من شمال الليطاني وتأكيد دون مهل زمنية محددة.وفي خطاب للأمين العام ل" " الشيخ نعيم قاسم، أكد أن الحزب مع الوحدة الوطنية والسيادة الكاملة والتحرير وضد كل أشكال الفتنة ومع تمكين الجيش اللبناني من الحماية وتحقيق السيادة مع استراتيجية الأمن الوطني والاستفادة من قوة المقاومة.وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، أعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن الوزارة أطلقت "سلة الصوم" في حملة "سوا بالصوم" متوافرة داخل مئة وثمانين نقطة بيع وتتضمن خفضا عشرين بالمئة من أسعار السلع بالتعاون مع نقابة أصحاب السوبر مارركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية.ابعد من تبقى أنظار العالم مشدودة إلى جنيف حيث من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين الأميركي والايراني بحضور الوسيط العماني.وحده الكيان يواصل العزف منفردا عبر مستوياته السياسية والأمنية والإعلامية على وتر نعي المفاوضات والحث على تعجيل الضربة العسكرية لطهران.مقدمة الـ"أم تي في"المرحلة الثانية من حصر السلاح بدأت، وتستلزم من أربعة إلى ثمانية أشهر لتنتهي إذا توافرت الظروف.إنه الخبر الأبرز اليوم. فقائد الجيش العماد رودولف هيكل خالف كل ما قيل وتردد عن أنه سيقدم تقريرا من دون مهلة زمنية لحصر السلاح شمال الليطاني، فجاء تقريره حاسما، وحدد تاريخا.وبينما كان الجيش والحكومة يقرران ويقران خطة شمال الليطاني كان الشيخ نعيم قاسم " يتمرجل" ويتهم، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة بالتركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى، لأن ذلك يحقق أهداف إسرائيل.فلو كان قاسم يصدق شخصيا ما يقوله، لم لم يطلب من وزراء "الحزب" الانسحاب اليوم من جلسة مجلس الوزراء على الأقل؟ علما أن معلومات ال " أم - تي - في" تؤكد أن تقرير قائد الجيش مر بسلاسة من دون اعتراضات تذكر، واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات.انتخابيا، الأجواء ملبدة، وغير محددة الآفاق والنتائج. فرئيس مجلس النواب ومن يؤيده، يريدون انتخابات نيابية في موعدها بلا اقتراع المنتشرين في بلدان الاغتراب، أما القوى السياسية الأخرى فتريد انتخابات في أيار المقبل، لكن مع إعطاء المنتشرين حق انتخاب 128 نائبا حيث هم.القانون حسم الأمر وقال كلمته وأعطى الحق، عبر "هيئة التشريع والاستشارات"، للقائلين بانتخاب المنتشرين في بلدان انتشارهم ل 128 نائبا.مع ذلك فإن الرئيس بري لم يقتنع برأي "هيئة التشريع و الاستشارات" معتبرا أنه غير ملزم، وأن قرارها "لا يركب على قوس قزح" ما فتح سجالا سياسيا قويا.فعضو تكتل الجهورية القوية النائب بيار بو عاصي قال إن رأي الهيئة "ملزم ونص"، فيما زميله في التكتل جورج عقيص أكد أن ممارسات الرئيس بري وإدارته لمجلس النواب، هي التي "لا تركب على قوس قزح".فإلى أين يمكن أن يؤدي هذا الكباش القاسي؟وهل يكون الاستحقاق الدستوري هو الضحية؟البداية إذا من قصر بعبدا حيث لا تزال الجلسة الحكومية مستمرة.مقدمة "المنار"سنكمل الطريق، بمقاومة وطنية قومية اسلامية انسانية.هو عهد الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ومعه اهل للمقاومة وللقادة الشهداء في ذكراهم ، للشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية وكل القادة الذين مضوا على طريق الحق دفاعا عن الوطن واهله وسيادته.فمع مقاومة مصممة وشعب عظيم صامد لن ينجح العدو وداعموه، كما راى الشيخ قاسم، فصحيح انهم يؤلموننا لكننا نستطيع ان نؤلمهم عندما يحين الوقت للدفاع.وإن تفوقوا بجولة عسكرية لكنهم لن يستطيعوا الاستيلاء على البلد، وان احتلوا جزءا اضافيا من لبنان لكنهم لن يستطيعوا الاستقرار. اما بالاستسلام فلن يبقى شيء، قال الشيخ قاسم، ونحن شعب لا يستسلم.والحال التي نحن عليها لا يمكن ان تستمر كما حسم الامين العام لحزب الله، اما المستجدات التي ستغير الواقع، فتركها سماحته للوقائع التي ستروي الحكاية.نحن مع الوحدة الوطنية والسيادة الكاملة والتحرير، وضد كل اشكال الفتنة، اكد الشيخ قاسم، ونحن مع تمكين الجيش اللبناني لكننا لسنا مع التنازلات المجانية، وضد تنفيذ الوصاية الاميركية والعربية، مضيفا أن ما تقوم به الحكومة من التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى تحقق اهداف العدو الاسرائيلي، سائلا الحكومة لماذا لا تجتمع بشكل لمناقشة خطة تحقيق السيادة والجدول الزمني لها؟حكومة عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة التقرير الشهري لخطة حصر السلاح، فاستمعوا لمطالعة واقعية من قائد الجيش رودولف هيكل، لجمت اندفاعة البعض لتحديد مهل زمنية،وشرحت الواقع في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتمادي عدوانه والنزف اليومي للشهداء، وليس آخرهم سائق باص للطلاب في حانين، حالت العناية الالهية دون ان يلتحق الطلاب الذين يقلهم كل يوم الى مدرستهم بركب شهادته.إنتخابيا المركب انطلق، والانتخابات النيابية في موعدها كما جدد الرئيس نبيه بري التأكيد اليوم، ولا تعطيل ولا تأجيل تقنيا او غير تقني كما قال.فيما طابقه وزير الداخلية احمد الحجار القول، معتبرا من على باب مجلس الوزراء في بعبدا ان قطار الانتخابات النيابية انطلق وفقا للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى اجراء من المجلس النيابي.مقدمة الـ"أو تي في"في جنيف، لغة الديبلوماسية تحاول مجددا غدا أن تتقدم على لغة الميدان: واشنطن تتحدث عن ضمانات أمنية وضبط للسلوك الإقليمي، وطهران تؤكد تمسكها بما تعتبره حقوقا لها، وتربط أي التزام برفع العقوبات.وبين الطرحين، مساحة رمادية من المراوحة السياسية والتهديدات العسكرية. أما لبنان، فيبقى مترقبا، لأن أي تقارب أو تصعيد سينعكس حكما على ساحته المحلية، التي تبقى حتى إشعار استقلالي آخر، أسيرة ارتباطات بعض أطراف الداخل، برعاة خارجيين.محليا، مصير الاستحقاق النيابي يراوح مكانه الغامض، بين تأكيد الرؤساء والوزراء على إجراء الانتخابات في موعدها، والهمس السياسي بإمكانية التأجيل تحت عناوين تقنية أو قانونية.واليوم، رأى أن ما يتم تداوله حول رأي هيئة التشريع والإستشارات، هو هرطقة دستورية وقانونية ولا يجوز التوقف عنده، فالقانون نافذ، والمهل فتحت، والترشيحات بدأت، وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالاجراءات اللازمة للاتاحة بالترشح من الخارج، وكل ما هو غير ذلك تقصير حكومي وإداري فاضح ويحمل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الإنتخابية شرعيتها القانونية.وأما في قصر بعبدا، فجلسة لمجلس الوزراء حملت ملفات ثقيلة: فإلى مصير الانتخابات، عاد بند حصرية السلاح إلى طاولة النقاش، على وقع نبرة مرتفعة من الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد التحذير من أي تنازلات.وإلى جانب الملف السياسي - الأمني، شكلت رواتب القطاع العام والمنح المالية للعسكريين محور بحث مطول، في محاولة لإيجاد صيغة توازن بين تحسين القدرة الشرائية للموظفين وضبط الإنفاق العام في ظل إمكانات مالية محدودة ووعود كاذبة مل منها المعنيون.مقدمة الـ"أل بي سي"غدا الجولة الثانية من المفاوضات بين الأميركية وإيران، من مسقط إلى جنيف، وستجري في أجواء إيجابية كلاميا وتصعيدية ميدانيا.المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، أعلن أنه "بالنظر الى المباحثات، في مسقط، يمكننا ان نستخلص بحذر أن الموقف الأميركي من القضية النووية الإيرانية أصبح أكثر واقعية".وشدد على أنه "تم الاعتراف بحقوق إيران غير القابلة للتصرف بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، بما يشمل "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما فيها التخصيب".ولكن على الأرض، الوضع مختلف. الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات في مضيق هرمز الاستراتيجي، في ظل تكثيف واشنطن انتشارها العسكري في المنطقة، الذي شمل نشر حاملة طائرات وإرسال حاملة ثانية للانضمام إليها.المشهد من هرمز إلى جنيف ليس واضحا، وغدا تتبلور الأمور أكثر فأكثر بعد الجولة الثانية.في لبنان، ملف الأنتخابات في صدارة المشهد، والرئيس نبيه بري يواصل تسجيل المواقف، فبعد أقل من اربع وعشرين ساعة على رفضه قرار هيئة التسشريع والإستشارات، قال اليوم: "هناك قانون نافذ، والإنتخابات في موعدها وليس هناك تأجيل تقني ولا غير تقني...".في ملف حصر السلاح، قائد الجيش، في جلسة مجلس الوزراء تحدث عن أن تنفيذ المرحلة الثانية قد يستغرق من اربعة أشهر الى ثمانية اشهر، وربما اكثر، وان التقدم مرتبط بالوضع العام.بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يخاطب الدولة اللبنانية قائلا: أوقفوا كل تحرك عنوانه "حصر السلاح"، فأداء الحكومة مسؤول بنسبة ما، عن طمع العدو.مقدمة "الجديد"القطار انطلق... من دون سكة وبري أول ركاب الوهم قطع التذكرة لرحلة انتخابية "في حقلة بطاطا"، وجعل القانون النافذ محطة انتظار وما أشبه الرحلة بمسرحية "المحطة" للأخوين رحباني حيث "حجار" الداخلية لعب دور الشاويش.ومن "كراكون" العدلية استخرج رأيا استشاريا للجنة تشريع بلا صلاحيات ملزمة فأربك المشهد وخلط أوراق المغتربين بالمقيمين.وفي "الحاصل" تبين لبري وجود خطة لمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده بإيعاز من جهة ما فوضع العقدة في المنشار ليتضح أن قلوب "الطبقة السياسية" مع إجراء الانتخابات في موعدها لكن سيوفها عليها.فالرحمة على "الشيخ زنكي" اللي دافنينو سوا" وصدق سعد عندما قال: أخبروني متى موعد الانتخابات لأخبركم ماذا سيفعل تيار المستقبل.الحكومة بدورها حجزت لها "مقصورة" في القطار الانتخابي الوهمي وقطعت له تذكرة من خارج جدول الأعمال فاستهلت جلسة بعبدا بنقاش حول الاستحقاق النيابي ورد هيئة الإستشارات حول اقتراع المغتربين.وبعد العصف أكدت وأصرت على إجراء الانتخابات في موعدها "وعلى الوعد يا كمون" أكملت جدول أعمال الجلسة فأصغت إلى قائد الجيش رودولف هيكل وهو يعرض تقريره الشهري حول خطة حصر السلاح.وعلى "الصمت العسكري" غادر هيكل وإن أحيطت مداولات الخطة بالسرية التامة إلا أن قائد الجيش فتح بوابة المهل باتجاه شمال الليطاني حتى الأولي وحدد زمنها بين أربعة و ثمانية اشهر قابلة للتمديد.خطوة الجيش الثانية تنتظر خطوة مقابلها في اجتماع باريس ومؤتمر دعم المؤسسة العسكرية وعليه تعقد اللجنة الخماسية غدا اجتماعها التحضيري في مقر السفارة المصرية في بيروت بالتزامن، شهدت الساحة المحلية "غزوة ألمانية" نفذها المستشار شتاينماير كلاعب أساسي في اليونيفيل على وعد البقاء سندا للبنان بعد انتهاء مهمة القوات الألمانية.وعلى دعم مؤسسات الدولة بجيشها وأجهزتها الأمنية وربط استقرار المنطقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كفرصة حقيقة لتعزيز الأمن.أما رئيس الجمهورية جوزاف عون فحمل الضيف الألماني رسالة بأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل نزاعات وتبعات أي كان ومع إصراره على السلام المطلق، رفض عون أي شروط غير الحق.مر نهار لبنان السياسي بسلاسة خرقتها الاعتداءات المتواصلة.وبعد استهداف الأمس على طريق دمشق بيروت نفذت غارة بمسيرة على سيارة في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون مسبوقة بأخرى استهدفت سائق فان لنقل الطلاب إلى المدارس بتهمة إعادة تأهيل بنية حزب الله.وعلى مسافة ساعات من "ثلاثاء جنيف الكبير" نشطت اللقاءات بين الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي والوسيط العماني بصفة بدر البوسعيدي بعد لقاء ضم عراقجي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأهم من اللقاءات المعلنة كان خفض السقف الإيراني والأميركي إذ قدمت طهران تنازلات على "مقاس" ترامب وطرحت أمامه سلة مغريات نووية واقتصادية واستثمارات "بالمعدن النادر" لرفع العقوبات عنها.وبفن الصفقة الأحب على قلب ترامب أبدت استعدادها لإشراف أميركي على برنامجها النووي كبديل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قاعدة إطاحة الرئيس الأميركي بكل المحافل والمؤسسات الدولية وتنصيب نفسه حاكما بأمر العالم.ترامب من جهته فضل الدبلوماسية على الحرب وإن لم يسقط الخيار الثاني من "أجندته" لذلك فإن الود بين الطرفين لم يفسد في التحشيد العسكري قضية فحاملة الطائرات "فورد" في الطريق إلى بحر العرب والقوات البحرية في الحرس الثوري تجري مناورات في مضيق هرمز وما بين البحر والمضيق مفاوضات تكتب حتى اللحظة بسطور من ماء.