تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تأجيل الانتخابات يتقدّم وحماوة سياسية تسبق التسوية

Lebanon 24
16-02-2026 | 22:18
A-
A+
تأجيل الانتخابات يتقدّم وحماوة سياسية تسبق التسوية
تأجيل الانتخابات يتقدّم وحماوة سياسية تسبق التسوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": أكثر من مؤشر سياسي أو قانوني برز في الأيام القليلة الماضية، منذ أن فتحت وزارة الداخلية باب قبول الترشيحات للانتخابات النيابية، فرفعت أسهم التشكيك في إمكان حصول الاستحقاق في موعده المقرر في أيار المقبل. وقد تزامنت بروز هذه المؤشرات دفعة واحدة على نحو يشي بأنها انعكاس لأمر من اثنين: التأجيل تحت مسمى تقني أقله لشهرين، حتى اكتمال الجهوزية القانونية واللوجستية لإجراء الانتخابات، من دون ترك أي مجال للطعن بها لاحقاً، ما يقود إلى المعطى الثاني الذي يصب عملياً في هذا المنحى، ويكمن في رفع سقف الحماوة السياسية إلى أقصى حد تمهيداً لنزول الجميع عن شجرة المطالب والشروط، وصولاً إلى التسوية التي يبحث عنها كل فريق، ولا يجد لها سبيلاً وسط المكابرة ورفض الاعتراض لما يضمر كل منهم أو ما يتوقعه من الاستحقاق الانتخابي. وعليه، فإن خريطة مواقف الكتل الكبرى باتت واضحة: الثنائي الشيعي الممسك بمفتاح المجلس عبر رئيسه نبيه بري، لا يريد تصويتاً في دول الانتشار تحت أي ظرف، والأمر عينه ينطبق على التصويت وفق الميغاسنتر. وبالتالي، فهو لن يخوض الانتخابات إلا بعد أن يسقط حق الاقتراع في الخارج لـ 128 نائباً أو بموجب البطاقة الممغنطة أو الميغاسنتر، ويصر، كما يفعل بري نفسه، على التمسك بالقانون النافذ لانتخاب 6 نواب للانتشار.
يواجه الثنائي تحالفاً متماسكاً يضم حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب وبعض المستقلين، يهدف الدفع نحو تعديل القانون. أما "التيار الوطني الحر" فلا يمانع ضمناً في إبقاء القديم على قدمه، لمعرفته أن هذه الانتخابات ستشكل معركة وجودية له، وستدفعه إلى تحالفات تعيده إلى حضن الثنائي مجدداً.
ويأتي الدور اليوم على "تيار المستقبل"، بعد المعطى الجديد الذي قدمه رئيسه سعد الحريري، عندما كشف أن الحريريين سيشاركون في العملية الانتخابية، من دون أن يحدد ما إذا كانت مشاركة في التصويت أو في الترشح أيضاً. والحال أن أبرز معطى سياسي لمصير الانتخابات كشفه الحريري أيضاً عندما شكك في إمكان حصولها. لم يكن هذا التشكيك مخرجاً له لعدم إعلان موقفه من الترشح أمام جمهوره، بقدر ما كان مستنداً إلى معطيات خارجية تشي بصعوبة التزام الدولة الموعد المحدد. وهذا يقود بدوره إلى المعطى اللوجستي الذي يعكس عجز وزارة الداخلية حتى الساعة عن تقديم خدمات قبول الترشح، إذ يتعذر على المرشحين تقديم ترشيحاتهم وبتّ هذا الأمر. ولم يتجاوز عدد المرشحين حتى الآن ثلاثة (بري وقبلان قبلان وفادي الخواجة). والأمر ينسحب على عجز الحكومة على مواكبة الانتخاب في الخارج.
يبقى المؤشر السياسي الأبرز، وهو ما تكشف في اليومين الأخيرين من مواجهة على مستوى السلطة السياسية. فقد جاء الرد الناري لرئيس المجلس على رأي هيئة الاستشارات ليشعل جدلاً قانونياً من جهة، ومواجهة سياسية ليس مع رئيس الوزراء كما تردد، وإنما مع رئيس الجمهورية، بالرغم من العلاقة الوطيدة بينهما.
ففي حين يقف الرئيس جوزف عون على الحياد من موقعه كحكم كما يكرر دائماً أمام زواره، إلا أن هذا الحياد لم يخفِ في طياته تبايناً أو اختلافاً مع بري في مقاربة الموضوع، على الرغم من التوافق بينهما على ضرورة التزام الموعد المحدد للانتخابات وحتمية إجرائها. لكن قول بري إن هناك من يقف وراء رأي الهيئة، وجّه الأنظار نحو بعبدا، مع أن أوساط عين التينة دفعته في اتجاه وزارة العدل!
وبحسب المعلومات المتوافرة، فيما تعوّل الحكومة على رأي هيئة التشريع والاستشارات، وإن يكن استشارياً وغير ملزم، فإنه يشكل مستنداً يمكن الارتكاز عليه لطلب تعليق العمل بالمادتين المتصلتين باقتراع المغتربين للنواب الستة واعتماد البطاقة الممغنطة. ولكن لا يمكن الحكومة بتّ هذا الموضوع دون العودة إلى مجلس النواب لتعديل القانون. من هنا يجري استغلال عامل الوقت للضغط للتوصل إلى إنضاج التسوية بعد أن تصبح المهل ضاغطة وتعرض القانون للطعن.
وعليه، لا تستبعد المصادر أن تتقاطع المعطيات الخارجية حول تأجيل الانتخابات مع المؤشرات الداخلية للدفع نحو التأجيل لفترة وجيزة، في انتظار تغير ما في المشهد الإقليمي يمكن أن يكون له أثره على التركيبة المقبلة للمجلس وميزان القوى فيه!    
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسوية سياسية قيد البحث لقانون الانتخاب: تأجيل الانتخابات لشهرين
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خيار تأجيل الإنتخابات يتقدم!
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد التشتّت السياسي حيال الانتخابات.. والتأجيل التقني يتقدم مع تسوية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم: تأجيل الانتخابات "تداول سياسي" والمهل الدستورية لا تزال قائمة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

اللبنانية

نبيه بري

المستقبل

الجمهوري

الحريري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:30 | 2026-02-17
Lebanon24
02:15 | 2026-02-17
Lebanon24
02:06 | 2026-02-17
Lebanon24
02:05 | 2026-02-17
Lebanon24
02:03 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24