"خلافا لما أعلن"...إصرار حكومي على السير برأي هيئة الاستشارات

لفت مصدر نيابي إلى أنّ ووزارة الداخلية، وتحديداً، سيستندان إلى رأي هيئة والتشريع في ، وسيتجهان إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على غرار ما تم اعتماده في انتخابات 2022 مع تأجيل تقني لمدة شهر أو شهرين، بهدف إعادة فتح المجال أمام المغتربين للمزيد من التسجيل في الخارج.وأشار المصدر إلى أنّ رأي الهيئة أجاز للحكومة السماح للمغتربين بالاقتراع من أماكن انتشارهم حول العالم لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128.واعتبر رئيس الحكومة، كما أكّد المصدر، أنّ يكفل مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، ويمنحهم الحق بالاقتراع للـ128 نائباً من دون تمييز.في المقابل، قال وزير الاعلام بول بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء"ان احمد عرض طلب الاستشارة التي تقدم بها الى هيئة التشريع والاستشارات، ونتيجة هذا الطلب والاستشارة التي اتته من الهيئة. واكد بهذا الصدد انه يعود لمجلس النواب ان يقرر مصير الدائرة 16، كما اعلن فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها".