لبنان

"خلافا لما أعلن"...إصرار حكومي على السير برأي هيئة الاستشارات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 01:15
خلافا لما أعلن...إصرار حكومي على السير برأي هيئة الاستشارات
خلافا لما أعلن...إصرار حكومي على السير برأي هيئة الاستشارات photos 0
لفت مصدر نيابي إلى أنّ مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وتحديداً، سيستندان إلى رأي هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، وسيتجهان إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على غرار ما تم اعتماده في انتخابات 2022 مع تأجيل تقني لمدة شهر أو شهرين، بهدف إعادة فتح المجال أمام المغتربين للمزيد من التسجيل في الخارج.
وأشار المصدر إلى أنّ رأي الهيئة أجاز للحكومة السماح للمغتربين بالاقتراع من أماكن انتشارهم حول العالم لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128.
واعتبر رئيس الحكومة، كما أكّد المصدر، أنّ الدستور اللبناني يكفل مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، ويمنحهم الحق بالاقتراع للـ128 نائباً من دون تمييز.
في المقابل، قال وزير الاعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء"ان  وزير الداخلية احمد الحجار عرض طلب الاستشارة التي تقدم بها الى هيئة التشريع والاستشارات، ونتيجة هذا الطلب والاستشارة التي اتته من الهيئة. واكد دولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد  انه يعود لمجلس النواب ان يقرر مصير الدائرة 16، كما اعلن فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها".
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

دولة رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

الدستور اللبناني

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

وزارة العدل

الدستور

"خاص لبنان24"

