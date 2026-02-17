استياء أوساط "حزب الله" من نشاطات على منصات التواصل

أفادت معلومات بأن أوساط " " أبدت استياءها من بعض الحسابات الناشطة على منصات التواصل.

وبحسب ما توافر من معطيات، جرت خلال الساعات الماضية سلسلة اتصالات أكدت أنه لا توجد حتى الآن أي حسابات للنشطاء معتمدة رسمياً من قبل "حزب الله"، ولا أي جهات مكلّفة للتحدّث باسمه أو مواقفه.

كما شددت المصادر على أن الأشخاص الذين يتواصلون مع روّاد المنصات ويدّعون تمثيل "الحزب" لا يعبّرون عن موقف رسمي، ولا يتمتعون بأي صفة تنظيمية، في حين أن بعض الأصوات التي تتحدث في هذا الإطار تفعل ذلك بدافع الحرص والغيرة، من دون تكليف أو مسؤولية مباشرة.

وأكدت الأوساط نفسها أنّ أي نشاط إعلامي أو سياسي يحمل صفة تمثيلية سيُحدَّد عبر القنوات المعروفة في حال تقرر ذلك لاحقاً.







