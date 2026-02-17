تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استياء أوساط "حزب الله" من نشاطات على منصات التواصل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 03:15
A-
A+
استياء أوساط حزب الله من نشاطات على منصات التواصل
استياء أوساط حزب الله من نشاطات على منصات التواصل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت معلومات بأن أوساط "حزب الله" أبدت استياءها من بعض الحسابات الناشطة على منصات التواصل. 
وبحسب ما توافر من معطيات، جرت خلال الساعات الماضية سلسلة اتصالات أكدت أنه لا توجد حتى الآن أي حسابات للنشطاء معتمدة رسمياً من قبل "حزب الله"، ولا أي جهات مكلّفة للتحدّث باسمه أو التعبير عن مواقفه. 
كما شددت المصادر على أن الأشخاص الذين يتواصلون مع روّاد المنصات ويدّعون تمثيل "الحزب" لا يعبّرون عن موقف رسمي، ولا يتمتعون بأي صفة تنظيمية، في حين أن بعض الأصوات التي تتحدث في هذا الإطار تفعل ذلك بدافع الحرص والغيرة، من دون تكليف أو مسؤولية مباشرة.
وأكدت الأوساط نفسها أنّ أي نشاط إعلامي أو سياسي يحمل صفة تمثيلية سيُحدَّد عبر القنوات المعروفة في حال تقرر ذلك لاحقاً.


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نشاط "حزب الله" المتواصل عبر الحدود يراكم الضغوط
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يستعد لمرحلة "من دون ورقة السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب لبنان بـ "أكثر" من نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تحظر 4.7 مليون حساب لقاصرين على منصات التواصل
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 13:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التعبير عن

حزب الله

الغيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-02-17
Lebanon24
06:35 | 2026-02-17
Lebanon24
06:28 | 2026-02-17
Lebanon24
06:24 | 2026-02-17
Lebanon24
06:19 | 2026-02-17
Lebanon24
06:16 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24