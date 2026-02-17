تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالصور: سلام يزور العائلات المقيمة مؤقتا في مبنى الفندقية في طرابلس

Lebanon 24
17-02-2026 | 02:59
بالصور: سلام يزور العائلات المقيمة مؤقتا في مبنى الفندقية في طرابلس
بالصور: سلام يزور العائلات المقيمة مؤقتا في مبنى الفندقية في طرابلس photos 0
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من طرابلس، المباشرة بدراسة خطط إسكانية لإعادة إعمار المباني التي تحتاج إلى هدم، وقال: نريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها، ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية، وإصدار أوامر تحصيل للكسارات، وإعادة دراسة الأملاك البحرية، إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء. وأضاف: اضطررنا للزيادة على سعر البنزين لكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة.
وزار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم المكتب الحالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وعقد اجتماعا مع اعضاء مجلس ادارتها.

وفي اطار زيارته الى طرابلس، زار رئيس الحكومة  موقع المنطقة الاقتصادية، حيث ازاح الستار عن موقع مكاتب الهيئة الجديدة.

كما، زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد  العائلات المقيمة مؤقتا في مبنى الفندقية في طرابلس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المنطقة الاقتصادية

رئيس مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

مجلس الوزراء

صباح اليوم

حنين السيد

نواف سلام

