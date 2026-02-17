تحرّك نيابي للطعن بقرار رفع الضرائب

يتّجه أكثر من حزب أو كتلة نيابية إلى الطعن بقرار الحكومة الصادر أمس، والذي أدّى إلى رفع الضرائب على صفيحة البنزين والـTVA.

وفي هذا الإطار، تشير مصادر في إلى أنّ أكثر من سيناريو مطروح اليوم على طاولة البحث للوقوف في وجه هذا القرار الذي اتخذته الحكومة.

وأضافت المصادر أنّ وزير العدل حضر الجزء الأوّل فقط من جلسة ، وغادرها بعد مناقشة خطّة الجيش، نظراً لارتباطه بموعد مع وفد قضائي دولي وصل إلى بعد ظهر أمس.

Advertisement