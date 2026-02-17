هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟

أكد ممثل موزّعي المحروقات أن مادّتَي البنزين والمازوت متوفرتان في الأسواق ، مشيرًا إلى أن الكميات الموجودة في جيدة ولا تدعو إلى القلق.



ونفى الشائعات التي تتحدث عن أي شحّ في مادة البنزين أو المازوت أو في المحروقات عمومًا.



وأوضح أن الضريبة التي فرضها على مادة البنزين أصبحت سارية المفعول، بعد صدورها ضمن جدول أسعار المحروقات اليوم.

