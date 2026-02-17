تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم

Lebanon 24
17-02-2026 | 13:38
A-
A+
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 كتب وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، على منصة "أكس":"أود التشديد على أنني لم أكن موجودا في الجلسة، إذ كنت قد غادرتها عند السابعة مساء، أي بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة على انطلاقها، بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية، لحضور حفل استقبال رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية".

أضاف: "لهذا السبب، لم أشارك في نقاش ملف الضرائب، وتجدر الإشارة إلى أنه، وقبل الجلسة، علمنا أن القرارات ستعرض على الوزراء مع مهلة زمنية لدراستها، وليس لإقرارها في الوقت نفسه. وعلى هذا الأساس، قبلتُ مغادرة الجلسة".

وتابع: "لو كنت موجودا، لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم، إذ إن ملفا كهذا يجب أن يقدم، على الأقل، قبل أسبوع، لإتاحة دراسته واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء الدراسات المرفقة".

وأردف: "⁠لم تعرض أي إجراءات إصلاحية في القطاع العام أو الإدارات العامة. كما لم نلحظ أي إجراء جدي للإصلاح في دوائر الدولة منذ سنة حتى اليوم، بما يبرر أو يمهد لزيادة أي رسوم".

وجدد تأكيده أنه "قبل الموافقة على فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، يجب دراسة أثرها الاقتصادي على غلاء المعيشة والفئات الاجتماعية، ومراجعة كافة البدائل المتاحة، وفي مقدمها زيادة الواردات من خلال تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الحالية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخزانة البريطانية تستبعد زيادة الضرائب مجدداً
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إصرار سوري على الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والشاحنات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قرار الحكومة متكامل ويشمل إلى جانب رفع الضريبة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: كنت أتمنى لو لم ندخل بحرب الإسناد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

ألمانيا الاتحادية

الذكاء الاصطناعي

الإدارات العامة

وزير الدولة

الجمهوري

ألمانيا

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24