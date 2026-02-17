شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم

كتب وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، على منصة "أكس":"أود التشديد على أنني لم أكن موجودا في الجلسة، إذ كنت قد غادرتها عند السابعة مساء، أي بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة على انطلاقها، بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية، لحضور حفل استقبال رئيس ".

أضاف: "لهذا السبب، لم أشارك في نقاش ملف الضرائب، وتجدر الإشارة إلى أنه، وقبل الجلسة، علمنا أن القرارات ستعرض على الوزراء مع مهلة زمنية لدراستها، وليس لإقرارها في الوقت نفسه. وعلى هذا الأساس، قبلتُ مغادرة الجلسة".

وتابع: " موجودا، لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم، إذ إن ملفا كهذا يجب أن يقدم، على الأقل، قبل أسبوع، لإتاحة دراسته واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء الدراسات المرفقة".

وأردف: "⁠لم تعرض أي إجراءات إصلاحية في القطاع العام أو . كما لم نلحظ أي إجراء جدي للإصلاح في دوائر الدولة منذ سنة حتى اليوم، بما يبرر أو يمهد لزيادة أي رسوم".

وجدد تأكيده أنه "قبل الموافقة على فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، يجب دراسة أثرها الاقتصادي على غلاء المعيشة والفئات الاجتماعية، ومراجعة كافة البدائل المتاحة، وفي مقدمها زيادة الواردات من خلال تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الحالية".