في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات

صدر عن البيان الآتي:



تداوَل بعض خبرًا عن تعرُّض الجيش لعدد من الصحافيين ومنعهم من تنفيذ مهامهم أثناء تغطية احتجاجات شعبية في مدينة .



توضح أنّ الوحدات العملانية تقوم بواجبها للحفاظ على الأمن خلال الاحتجاجات بما يضمن حرية التعبير، وأنّ الحادثة ناتجة عن تدافُع بين المتظاهرين وعناصر الجيش. كما تؤكّد القيادة احترامها لجميع وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين، وتقديرها لدورهم.



كذلك تهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عمل الجيش، والتقيد بتوجيهات عناصره من أجل تسهيل مهمتهم، وتُشدد على ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجات في ظل ما يشهده من ظروف استثنائية.

