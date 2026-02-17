هل سيتم التمديد لمجلس النواب؟

أفادت معلومات الـmtv، بأن رئيس مجلس النواب يستعدّ لوضع اقتراح لمجلس النواب على جدول أعمال جلسة تشريعية، تعقد على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين.



وكشفت المعلومات، عن أنه يُعمل في الكواليس السياسية على التمديد لمجلس النواب لسنتين ويبدو أن معظم الأفرقاء سيسيرون به.

