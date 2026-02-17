موسم رمضان يشتعل دراميًا… ولبنان يدخل المنافسة

يشهد الموسم الرمضاني المقبل زخمًا دراميًا عربيًا كبيرًا، مع عودة قوية للأعمال المشتركة إلى جانب الإنتاجات والسورية والمصرية. ورغم كثافة الإنتاج، تحضر الدراما اللبنانية هذا العام بأعمال محدودة لكنها تراهن على الجودة والطرح الجريء، في وقت يزداد فيه حضور المسلسلات المشتركة والسورية.أولاً: المسلسلات اللبنانيةمسلسل "بالحرام"يُعدّ من أبرز الأعمال اللبنانية المنتظرة، ويُراهن عليه لما يحمله من جرأة في الموضوع والمعالجة. يشارك في بطولته نخبة من النجوم اللبنانيين، من بينهم ماغي بو غصن وباسم مغنية وعمار شلق وتقلا شمعون وطوني عيسى وسارة أبي كنعان، إلى جانب عدد من الممثلين. سيُعرض عبر شاشة MTV.مسلسل "سرّ وقدر"يكتسب هذا العمل أهمية خاصة كونه من آخر الأعمال التي شارك فيها الممثل الراحل فادي إبراهيم، ويشاركه البطولة بيتر سمعان ورهف عبد الله وكاتيا كعدي ووفاء طربيه ونخبة من النجوم اللبنانيين. سيُعرض على شاشة LBCI.ثانياً: المسلسلات اللبنانية – المشتركةتشهد الأعمال المشتركة عودة واضحة هذا الموسم، ومن أبرزها:•"بخمس أرواح": بطولة قصي خولي، كاريس بشار، وعادل كرم، مع مشاركة أولى تمثيلية لملكة جمال ياسمينا زيتون.•"المحافظة 15": عمل مشترك يعيد الكاتبة والممثلة كارين رزق الله إلى السباق الرمضاني بعد غياب طويل، ويتناول قضية حساسة مرتبطة بسجن صيدنايا، ما يجعله مرشحًا لإثارة جدل واسع.•"لوبي الغرام": بطولة باميلا الكيك، معتصم النهار، وجيسي عبدو، وهو عمل رومانسي كوميدي يجمع نجومًا لبنانيين وسوريين.ثالثاً: المسلسلات السوريةيحضر الإنتاج السوري بقوة هذا العام، ومن أبرز الأعمال:•" " بطولة تيم حسن ومنى واصف ونور علي.•"اليتيم" بطولة سامر إسماعيل وشكران مرتجى ونخبة من النجوم.•" المجنون" بطولة عابد فهد، سلافة معمار، وباسم ياخور.•"الخروج من البئر" بطولة جمال سليمان وكارمن لبس ونخبة من النجوم السوريين.•" وهيّا" بطولة باسل خياط.مشهد درامي مزدحميترافق هذا الحضور مع إنتاج عربي واسع، إذ يتجاوز عدد المسلسلات 35 عملًا، إضافة إلى أكثر من 15 مسلسلًا سوريًا ومشتركًا ضمن السباق الرمضاني.ورغم هذا الزخم، يبقى التركيز على العملين اللبنانيين "بالحرام" و"سرّ وقدر" بوصفهما الواجهة الأساسية للدراما اللبنانية هذا الموسم، في ظل منافسة قوية من الأعمال المشتركة والسورية والمصرية.