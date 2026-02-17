تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موسم رمضان يشتعل دراميًا… ولبنان يدخل المنافسة

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 14:07
A-
A+
موسم رمضان يشتعل دراميًا… ولبنان يدخل المنافسة
موسم رمضان يشتعل دراميًا… ولبنان يدخل المنافسة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشهد الموسم الرمضاني المقبل زخمًا دراميًا عربيًا كبيرًا، مع عودة قوية للأعمال المشتركة إلى جانب الإنتاجات اللبنانية والسورية والمصرية. ورغم كثافة الإنتاج، تحضر الدراما اللبنانية هذا العام بأعمال محدودة لكنها تراهن على الجودة والطرح الجريء، في وقت يزداد فيه حضور المسلسلات المشتركة والسورية.

أولاً: المسلسلات اللبنانية

مسلسل "بالحرام"

يُعدّ من أبرز الأعمال اللبنانية المنتظرة، ويُراهن عليه لما يحمله من جرأة في الموضوع والمعالجة. يشارك في بطولته نخبة من النجوم اللبنانيين، من بينهم ماغي بو غصن وباسم مغنية وعمار شلق وتقلا شمعون وطوني عيسى وسارة أبي كنعان، إلى جانب عدد من الممثلين. سيُعرض عبر شاشة MTV.

مسلسل "سرّ وقدر"

يكتسب هذا العمل أهمية خاصة كونه من آخر الأعمال التي شارك فيها الممثل الراحل فادي إبراهيم، ويشاركه البطولة بيتر سمعان ورهف عبد الله وكاتيا كعدي ووفاء طربيه ونخبة من النجوم اللبنانيين. سيُعرض على شاشة LBCI.

ثانياً: المسلسلات اللبنانية – السورية المشتركة

تشهد الأعمال المشتركة عودة واضحة هذا الموسم، ومن أبرزها:
•"بخمس أرواح": بطولة قصي خولي، كاريس بشار، وعادل كرم، مع مشاركة أولى تمثيلية لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون.
•"المحافظة 15": عمل مشترك يعيد الكاتبة والممثلة كارين رزق الله إلى السباق الرمضاني بعد غياب طويل، ويتناول قضية حساسة مرتبطة بسجن صيدنايا، ما يجعله مرشحًا لإثارة جدل واسع.
•"لوبي الغرام": بطولة باميلا الكيك، معتصم النهار، وجيسي عبدو، وهو عمل رومانسي كوميدي يجمع نجومًا لبنانيين وسوريين.

ثالثاً: المسلسلات السورية

يحضر الإنتاج السوري بقوة هذا العام، ومن أبرز الأعمال:
•"مولانا" بطولة تيم حسن ومنى واصف ونور علي.
•"اليتيم" بطولة سامر إسماعيل وشكران مرتجى ونخبة من النجوم.
•"سعادة المجنون" بطولة عابد فهد، سلافة معمار، وباسم ياخور.
•"الخروج من البئر" بطولة جمال سليمان وكارمن لبس ونخبة من النجوم السوريين.
•"أنا وهي وهيّا" بطولة باسل خياط.

مشهد درامي مزدحم

يترافق هذا الحضور مع إنتاج عربي واسع، إذ يتجاوز عدد المسلسلات المصرية 35 عملًا، إضافة إلى أكثر من 15 مسلسلًا سوريًا ومشتركًا ضمن السباق الرمضاني.

ورغم هذا الزخم، يبقى التركيز على العملين اللبنانيين "بالحرام" و"سرّ وقدر" بوصفهما الواجهة الأساسية للدراما اللبنانية هذا الموسم، في ظل منافسة قوية من الأعمال المشتركة والسورية والمصرية.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
البعريني: رمضان ليس موسم صيامٍ فحسب بل محطةٌ لترميم ما تصدّع واستعادة معنى الدولة العادلة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر يرفع سعر ويسلي تيكسيرا.. المنافسة الأوروبية تشتعل
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلم تونسي عن غزة يدخل المنافسة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: نأمل ان يحمل شهر رمضان بارقة أمل ووحدة للبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اللبنانية

السورية

المصرية

الرمضان

أنا وهي

مولانا

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24