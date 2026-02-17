وزير الصناعة: الإصلاحات متوقفة بسبب السلاح

أكد ، "أننا نرفض حمل السلاح من أي جماعة خارج الدولة"، مشددا على أن "الإصلاحات متوقفة بسبب السلاح".



وقال في حديث لـ"العربية": "نبحث قدرة الجيش على الانتشار في مناطق ".



وأوضح أن "الأفضل لنا أن يبادر حزب الله بتسليم السلاح"، مشيرا إلى أن "الحزب لا يتعاون مع الجيش".

