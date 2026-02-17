توضيح من مكتب بري بشأن التمديد للمجلس النيابي

صدر عن المكتب الاعلامي لدولة الآتي : ما اوردته حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا .

وكانت الــ mtv قد نشرت، وفقا لمعلوماتها، أن ‌الرئيس برّي يستعدّ لوضع اقتراح لمجلس النواب على جدول أعمال جلسة تشريعية تعقد على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين



وقال القناة: يُعمل في الكواليس السياسية على التمديد لمجلس النواب لسنتين ويبدو أن معظم الأفرقاء سيسيرون به