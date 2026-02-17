تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في شتورة.. إطلاق نار على شركة ومحاولة سلب محل مجوهرات

Lebanon 24
17-02-2026 | 14:37
في شتورة.. إطلاق نار على شركة ومحاولة سلب محل مجوهرات
أقدم مجهولون على إطلاق النار من أسلحة رشاشة على شركة "علي محمد شمس" في ساحة شتورة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المحلة وبدأت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما حصلت محاولة سلب أخرى في ساحة شتورة، حيث أقدم ثلاثة مجهولين على متن دراجات نارية على رش مادة من الرذاذ على صاحب محل مجوهرات "الشوباصي"، الذي تمكن من مقاومتهم، ما أدى إلى فرارهم وفشل عملية السلب.

وتابع رئيس بلدية شتورة، ميشال مطران، الحادثتين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، والعمل جارٍ لملاحقة الفاعلين.

