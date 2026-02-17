في شتورة.. إطلاق نار على شركة ومحاولة سلب محل مجوهرات

كما حصلت محاولة سلب أخرى في ساحة ، حيث أقدم ثلاثة مجهولين على متن دراجات نارية على رش مادة من الرذاذ على صاحب محل مجوهرات "الشوباصي"، الذي تمكن من مقاومتهم، ما أدى إلى فرارهم وفشل عملية السلب.وتابع رئيس بلدية شتورة، ، الحادثتين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، والعمل جارٍ لملاحقة الفاعلين.