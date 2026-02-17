تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المفتي قبلان: لا يمكن إعدام الشعب عن طريق معادلة الضريبة

Lebanon 24
17-02-2026 | 15:25
المفتي قبلان: لا يمكن إعدام الشعب عن طريق معادلة الضريبة
المفتي قبلان: لا يمكن إعدام الشعب عن طريق معادلة الضريبة photos 0
 أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان موجّه إلى الحكومة أنه "لا يمكن إعدام الشعب والناس عن طريق معادلة الضريبة فوق الضريبة والرسوم فوق الرسوم لإعطاء الناس أقلّ الأقل، ومن ثم إشعال البلد بأزمة تضخّم وجنون سعري وفساد سياسي ومالي لا نهاية له، واللحظة لهندسة مالية لا تمرّ فوق جثث الناس وأساسيات حياتهم، بخاصة وأنّ طبقة المال وكارتيلات النقد والمصارف ونخبة الثروة يجيدون احتكار الأسواق والثروة والمال ونهب البلد تحت عين السلطة وسمعها وسط بلد منهوب وودائع مغتصبة وسلطة سياسية فاشلة ومهملة وبلا رؤية وبلا عواطف وبلا وعي وطني.

ورأى أن المطلوب تأمين المال من هامش الأرباح الأسطورية للطبقات التي تملك أكثر من 80 بالمئة من ثروات وأصول وأسواق وأموال البلد لا من جيوب الفقراء والعمال والكادحين، ونحن مع الشعب ومع صوته ودويّ مظلوميته لا مع السلطة الفاسدة والمتنكّرة لأنين شعبها". 

 

الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الجعفري الممتاز

أحمد قبلان

الشيخ أحمد

الجعفري

الثروة

عواطف

