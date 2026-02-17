تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-02-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
شاهد عيان
أنّه خلال جولة على عدد من السوبرماركت والمحلات، لاحظ فروقات كبيرة في الأسعار من مكان لآخر.
ففي موقع بلغ سعر كيلو التمر حوالي 25 دولارًا، بينما وصل في أحد ضواحي العاصمة
بيروت
إلى نحو 6 دولارات، وفي سوبرماركت آخر حوالي 17 دولارًا.
ويُعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى اختلاف نوعية التمر المستورد وجودة المنتج، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، لكنّه يكشف بشكل واضح
الفجوة
في الأسعار بين المناطق ونقاط البيع المختلفة.
المصدر: خاص
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
