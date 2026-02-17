تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-02-2026 | 15:30
A-
A+
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد شاهد عيان أنّه خلال جولة على عدد من السوبرماركت والمحلات، لاحظ فروقات كبيرة في الأسعار من مكان لآخر. 

ففي موقع بلغ سعر كيلو التمر حوالي 25 دولارًا، بينما وصل في أحد ضواحي العاصمة بيروت إلى نحو 6 دولارات، وفي سوبرماركت آخر حوالي 17 دولارًا. 

ويُعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى اختلاف نوعية التمر المستورد وجودة المنتج، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، لكنّه يكشف بشكل واضح الفجوة في الأسعار بين المناطق ونقاط البيع المختلفة.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه فوائد التمر قبل التمرين
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق تهدأ بعد الأعياد… فهل تنخفض الأسعار؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نقاط البيع

شاهد عيان

الفجوة

بيروت

لو ال

بيرة

عيان

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
Lebanon24
15:00 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24