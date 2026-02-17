هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!

أفاد أنّه خلال جولة على عدد من السوبرماركت والمحلات، لاحظ فروقات كبيرة في الأسعار من مكان لآخر.



ففي موقع بلغ سعر كيلو التمر حوالي 25 دولارًا، بينما وصل في أحد ضواحي العاصمة إلى نحو 6 دولارات، وفي سوبرماركت آخر حوالي 17 دولارًا.



ويُعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى اختلاف نوعية التمر المستورد وجودة المنتج، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، لكنّه يكشف بشكل واضح في الأسعار بين المناطق ونقاط البيع المختلفة.

