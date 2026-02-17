بعد فقدانه… العثور على جثة شاب داخل سيارته في زغرتا!

عُثر منذ قليل على الشاب "س.ط.ح"، في العقد الرابع من عمره وهو من أبناء ، جثة هامدة داخل سيارته بالقرب من البدواني في بلدة كفرزينا – قضاء زغرتا، بحسب ما أفادت مندوبة " ".





وبحسب المعلومات، كان الشاب مفقوداً منذ ظهر اليوم، قبل أن يُعثر عليه منذ قليل داخل سيارته. وتشير المعلومات الأولية إلى أنه مصاب بطلق ناري في رأسه.





وقد حضرت إلى المكان وعناصر من مختلف الأجهزة، بينها مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، حيث فُرض طوق أمني حول موقع الحادث، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ظروفها.





ولا يزال الموقع قيد المعاينة بانتظار وصول الأدلة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، وسط حالة من الصدمة سادت بين أبناء البلدة.

Advertisement